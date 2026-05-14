Εξώδικο Φωτιά σε Νταβέλη μετά τις δηλώσεις για το ΑΕΛ Novibet - Πανσερραϊκός

Η ένταση είχε προκληθεί από το πέναλτι που καταλόγισε ο Έλληνας διαιτητής υπέρ του Πανσερραϊκού στο παιχνίδι απέναντι στην ΑΕΛ Novibet, απόφαση που προκάλεσε έντονες αντιδράσεις από την πλευρά των φιλοξενούμενων.

Ο Αχιλλέας Νταβέλης, σε δηλώσεις του στην ΕΡΑ ΣΠΟΡ, είχε εξαπολύσει σφοδρή επίθεση κατά του 37χρονου ρέφερι, υποστηρίζοντας μεταξύ άλλων πως βρισκόταν σε «διατεταγμένη υπηρεσία», ενώ είχε χαρακτηρίσει τη διαιτησία του αγώνα «κατάπτυστη».

Ο Βασίλης Φωτιάς προχώρησε πλέον σε νομικές ενέργειες, αποστέλλοντας εξώδικο στον ισχυρό άνδρα της ΑΕΛ Novibet. Μέσα από αυτή την κίνηση ζητά, σύμφωνα με όσα υποστηρίζει, την αποκατάσταση της προσβολής που θεωρεί ότι υπέστη από τις συγκεκριμένες δηλώσεις, αφήνοντας παράλληλα ανοιχτό το ενδεχόμενο περαιτέρω νομικών ενεργειών.