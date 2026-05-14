· Α.Ε. Λάρισας

Εξώδικο Φωτιά σε Νταβέλη μετά τις δηλώσεις για το ΑΕΛ Novibet - Πανσερραϊκός

Ο Βασίλης Φωτιάς απάντησε νομικά στις τοποθετήσεις του Αχιλλέα Νταβέλη σχετικά με τη διαιτησία στο παιχνίδι της ΑΕΛ Novibet με τον Πανσερραϊκό.

Εξώδικο Φωτιά σε Νταβέλη μετά τις δηλώσεις για το ΑΕΛ Novibet - Πανσερραϊκός
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Η ένταση είχε προκληθεί από το πέναλτι που καταλόγισε ο Έλληνας διαιτητής υπέρ του Πανσερραϊκού στο παιχνίδι απέναντι στην ΑΕΛ Novibet, απόφαση που προκάλεσε έντονες αντιδράσεις από την πλευρά των φιλοξενούμενων.

Ο Αχιλλέας Νταβέλης, σε δηλώσεις του στην ΕΡΑ ΣΠΟΡ, είχε εξαπολύσει σφοδρή επίθεση κατά του 37χρονου ρέφερι, υποστηρίζοντας μεταξύ άλλων πως βρισκόταν σε «διατεταγμένη υπηρεσία», ενώ είχε χαρακτηρίσει τη διαιτησία του αγώνα «κατάπτυστη».

Ο Βασίλης Φωτιάς προχώρησε πλέον σε νομικές ενέργειες, αποστέλλοντας εξώδικο στον ισχυρό άνδρα της ΑΕΛ Novibet. Μέσα από αυτή την κίνηση ζητά, σύμφωνα με όσα υποστηρίζει, την αποκατάσταση της προσβολής που θεωρεί ότι υπέστη από τις συγκεκριμένες δηλώσεις, αφήνοντας παράλληλα ανοιχτό το ενδεχόμενο περαιτέρω νομικών ενεργειών.

COMMENTS
LATEST NEWS
13:11 OPINION

Η αποτυχία είναι μέρος κάθε μεγαλύτερης επιτυχίας

12:56 NBA

NBA playoffs: Ελπίζουν σε επιστροφή Ανουνόμπι στους τελικούς της Ανατολής οι Νικς

12:42 MUNDIAL

Παγκόσμιο Κύπελλο Ποδοσφαίρου 2026: Με Στάμενιτς και Μπαρμπαρούση η αποστολή της Νέας Ζηλανδίας

12:28 ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Λίβερπουλ: Έβαλε... τέλος ο Σλοτ - Η απόφαση για την επόμενη σεζόν

12:14 MUNDIAL

Μουντιάλ 2026: Half-time show στον τελικό με Σακίρα και Μαντόνα

11:58 ΜΠΑΣΚΕΤ

Το “3on3 Road to Glory” της Novibet φέρνει τη μαγεία του NBA με το Larry O’Brien Trophy

11:45 SUPER LEAGUE

Εξώδικο Φωτιά σε Νταβέλη μετά τις δηλώσεις για το ΑΕΛ Novibet - Πανσερραϊκός

11:31 NBA

Ντιτρόιτ Πίστονς - Κλίβελαντ Καβαλίερς 113-117: Τα highlights του αγώνα

11:18 BET ON

Eυρωπαϊκός Διαγωνισμός Τραγουδιού 2026: Special fun bets για Ελλάδα, Ακύλα και Τελικό

11:05 GREEK BASKET LEAGUE

Ηρακλής: Πρώτη μεταγραφή με Κουκ

10:52 SUPER LEAGUE

ΑΕΚ: Υπογράφει νέο συμβόλαιο ο Γκατσίνοβιτς - Οριστική συμφωνία για ανανέωση

10:42 EUROLEAGUE

Ναβάρο για… αντι-Πασκουάλ στη Μπαρτσελόνα

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Newsbomb.gr Queen.gr Gossip-tv.gr astrology.gr
ΜΕΛΟΣ ened Monetized by DPG Digital Media Group
©2011-2026 Onsports.gr - All rights reserved
photo
Δείτε τη λίστα σας