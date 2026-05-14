Λίβερπουλ: Έβαλε... τέλος ο Σλοτ - Η απόφαση για την επόμενη σεζόν

Τέλος στα σενάρια που αφορούσαν το μέλλον του στη Λίβερπουλ έβαλε ο Άρνε Σλοτ, ξεκαθαρίζοντας πως θα παραμείνει κανονικά στον πάγκο της ομάδας και την επόμενη αγωνιστική περίοδο.

Η φετινή σεζόν έχει εξελιχθεί δύσκολα για τους «κόκκινους», οι οποίοι μετά την περσινή κατάκτηση της Premier League δίνουν μάχη για μία θέση στην πρώτη πεντάδα, ώστε να εξασφαλίσουν την παρουσία τους στη League Phase του Champions League. Ωστόσο, οι πολλοί τραυματισμοί, η περσινή επιτυχία αλλά και η στάση που διαχρονικά κρατά η Λίβερπουλ απέναντι στους προπονητές της φαίνεται πως διατηρούν την εμπιστοσύνη της διοίκησης προς τον Ολλανδό τεχνικό.

Ο Σλοτ αποκάλυψε πως συμμετέχει ήδη στον σχεδιασμό της επόμενης ημέρας του συλλόγου, επισημαίνοντας ότι υπάρχουν επαφές με υποψήφιους μεταγραφικούς στόχους. «Οι συζητήσεις ανάμεσα στον σύλλογο και νέους παίκτες συνεχίζονται και εγώ συμμετέχω κανονικά σε αυτές. Έχω κάθε λόγο να πιστεύω πως θα είμαι ο προπονητής της Λίβερπουλ και την επόμενη σεζόν», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Παράλληλα, αναφέρθηκε και στο συμβόλαιό του με τους «ρεντς», εμφανιζόμενος βέβαιος για τη συνέχιση της συνεργασίας των δύο πλευρών. «Πρώτα απ’ όλα έχω συμβόλαιο με τον σύλλογο και δεύτερον, αυτό προκύπτει ξεκάθαρα και από όλες τις συζητήσεις που κάνουμε. Για μένα το θέμα είναι απολύτως ξεκάθαρο», τόνισε ο Άρνε Σλοτ.