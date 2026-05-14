Παγκόσμιο Κύπελλο Ποδοσφαίρου 2026: Με Στάμενιτς και Μπαρμπαρούση η αποστολή της Νέας Ζηλανδίας

Αντίστροφα μετρά πλέον ο χρόνος για την έναρξη του Παγκοσμίου Κυπέλλου του 2026, με τις εθνικές ομάδες να αρχίζουν σταδιακά τις ανακοινώσεις των αποστολών τους για τη μεγάλη διοργάνωση.

Ανάμεσα σε αυτές και η Νέα Ζηλανδία, η οποία θα συμμετάσχει σε τελική φάση Μουντιάλ για τρίτη φορά στην ιστορία της. Ο ομοσπονδιακός τεχνικός, Ντάρεν Μπέιζλι, γνωστοποίησε τις επιλογές του για τη διοργάνωση που ξεκινά σε λιγότερο από έναν μήνα.

Στην αποστολή βρίσκεται και ο Μάρκο Στάμενιτς, που έχει αγωνιστεί στον Ολυμπιακό, ενώ θέση πήρε και ο Κώστας Μπαρμπαρούσης, ο οποίος είχε φορέσει τη φανέλα του Παναθηναϊκού τη σεζόν 2011-’12.

Η Νέα Ζηλανδία συμμετέχει στον 7ο όμιλο της διοργάνωσης, όπου θα αντιμετωπίσει το Βέλγιο, την Αίγυπτο και το Ιράν. Συγκεκριμένα, στην αποστολή είναι οι:

Τερματοφύλακες:

Μαξ Κρόκομπ (Μίλγουολ), Άλεξ Πάουλσεν (Λέγκια Γκντανσκ), Μάικλ Γουντ (Όκλαντ).

Αμυντικοί:

Τιμ Πέιν (Ουέλινγκτον Φοίνιξ), Φράνσις Ντε Βρις (Όκλαντ), Τάιλερ Μπίντον (Νότιγχαμ Φόρεστ), Μάικλ Μπόξαλ (Μινεσότα Γιουνάιτεντ), Λιμπεράτο Κακάτσε (Ρέξαμ), Νάντο Πέινακερ (Όκλαντ), Φιν Σέρμαν (Πόρτλαντ Τίμπερς), Κάλαν Έλιοτ (Όκλαντ), Τόμι Σμιθ (Μπρέιντρι Τάουν).

Μέσοι:

Τζο Μπελ (Νότιγχαμ Φόρεστ), Ματ Γκάρμπετ (Πιτέρμπορο), Μάρκο Στάμενιτς (Σουόνσι), Σάρπετ Σιντ (Ουέλινγκτον Φοίνιξ), Άλεξ Ράφερ (Ουέλινγκτον Φοίνιξ), Ράιαν Τόμας (Τσβόλε).

Επιθετικοί:

Κρις Γουντ (Νότιγχαμ), Έλι Τζαστ (Μάδεργουελ), Κώστας Μπαρμπαρούσης (Γουέστερν Σίδνει Γουόντερερς), Μπεν Γουέιν (Πορτ Βέιλ), Μπεν Ολντ (Σεντ-Ετιέν), Κάλουμ ΜακΚόβατ (Σίλκεμποργκ), Τζέσι Ράνταλ (Όκλαντ) και Λάχλαν Μπέιλις (Νιουκάστλ Τζετς).