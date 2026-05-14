· Νιου Γιορκ Νικς

NBA playoffs: Ελπίζουν σε επιστροφή Ανουνόμπι στους τελικούς της Ανατολής οι Νικς

Ο Όου Τζι Ανουνόμπι ανέβασε ρυθμούς στις προπονήσεις και οι Νιου Γιορκ Νικς περιμένουν να τον έχουν διαθέσιμο στους τελικούς της περιφέρειας.

Θετικά είναι τα νέα για τους Νιου Γιορκ Νικς σχετικά με την κατάσταση του Όου Τζι Ανουνόμπι, με την ομάδα να εμφανίζεται αισιόδοξη πως ο παίκτης θα προλάβει τους τελικούς της ανατολικής περιφέρειας.

Σύμφωνα με τον Σαμς Σαράνια του ESPN, οι Νικς εκτιμούν ότι ο Ανουνόμπι θα είναι έτοιμος να επιστρέψει στη δράση, μετά το πρόβλημα που αντιμετώπισε στο πόδι.

Ο φόργουορντ της ομάδας αποχώρησε τραυματίας από το δεύτερο παιχνίδι της σειράς των ημιτελικών απέναντι στους Φιλαδέλφεια Σίξερς, με ενοχλήσεις στο πόδι. Έκτοτε παρακολουθείται καθημερινά από το ιατρικό επιτελείο, ενώ απουσίασε από τα δύο τελευταία παιχνίδια της σειράς απέναντι στους 76ers.

Την Τετάρτη (13/05) συμμετείχε σε μέρος της προπόνησης των Νικς και στη συνέχεια ακολούθησε ατομικό πρόγραμμα, δουλεύοντας και στα σουτ.

Την τρέχουσα σεζόν, ο Ανουνόμπι κατέγραψε στην κανονική περίοδο 16,7 πόντους, 5,2 ριμπάουντ, 2,2 ασίστ και 1,6 κλεψίματα κατά μέσο όρο σε 67 συμμετοχές και 33,2 λεπτά συμμετοχής ανά αγώνα. Στα playoffs, σε οκτώ παιχνίδια, μετρά 21,4 πόντους, 7,5 ριμπάουντ, 1,3 ασίστ, 1,9 κλεψίματα και 1,1 μπλοκ σε 35,2 λεπτά παρουσίας στο παρκέ.

