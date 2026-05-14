ΠΑΟΚ: «Αν η Μπουργκ αρνηθεί την πρόσκληση της EuroLeague, θα την εξασφαλίσει ο Δικέφαλος»

Η προοπτική συμμετοχής του ΠΑΟΚ στην EuroLeague μόνο απαρατήρητη δεν περνά, με τους Θεσσαλονικείς να εμφανίζονται έτοιμοι να ανταποκριθούν σε ένα τέτοιο ενδεχόμενο, εφόσον προκύψει η κατάλληλη συγκυρία.

Σύμφωνα με δημοσίευμα της basketeurope, στον ΠΑΟΚ υπάρχει διάθεση και προετοιμασία για συμμετοχή στη διοργάνωση, παρά το γεγονός ότι το εγχείρημα μόνο εύκολο δεν θεωρείται.

Το σενάριο αυτό συνδέεται άμεσα με τις εξελίξεις γύρω από τη συμμετοχή ομάδων της νέας σεζόν, καθώς παραμένει ανοιχτό το ενδεχόμενο να υπάρξουν κενές θέσεις στη διοργάνωση. Συγκεκριμένα, αβεβαιότητα υπάρχει τόσο για την παρουσία της Μπουρζ όσο και για το μέλλον της Μονακό στην EuroLeague.

Έτσι, σε περίπτωση που δημιουργηθούν διαθέσιμες θέσεις, μένει να φανεί ποιες ομάδες θα κληθούν να τις καλύψουν και αν ο ΠΑΟΚ θα μπορέσει τελικά να κάνει το μεγάλο βήμα επιστροφής στην κορυφαία ευρωπαϊκή διοργάνωση.

Όσα αναφέρει το basketeurope:

«Θα δεχτεί η JL Bourg πρόσκληση για την Ευρωλίγκα την επόμενη σεζόν; Θα μπορέσει η AS Monaco να συνεχίσει το ταξίδι της στην κορυφαία ευρωπαϊκή διοργάνωση; Ο ΠΑΟΚ Θεσσαλονίκης, που ανήκει στον δισεκατομμυριούχο Τέλη Μυστακίδη, είναι έτοιμος να εξασφαλίσει πρόσκληση.

Η Ευρωλίγκα είναι σε μεγάλο χάος και, ενώ δεν προσπάθησε να διατηρήσει την Άλμπα Βερολίνου, φαίνεται έτοιμη να υποδεχτεί έναν τρίτο ελληνικό σύλλογο. Τον Νοέμβριο, ο Τέλης Μυστακίδης έγινε ο κύριος μέτοχος του ΠΑΟΚ Θεσσαλονίκης και είναι έτοιμος να επενδύσει σημαντικά.

Ο Αριστοτέλης (Τέλης) Μυστακίδης, 64 ετών, είναι Έλληνας έμπορος μετάλλων με έδρα την Ελβετία, ο οποίος έχει γίνει δισεκατομμυριούχος. Έχει διπλή ελληνική και βρετανική υπηκοότητα και προβλέπεται να καταταχθεί 1272ος στη λίστα του Forbes για το 2024. Η περιουσία του εκτιμάται σε 3,1 δισεκατομμύρια δολάρια».