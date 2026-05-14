ΑΕΚ - Άρης Betsson: Εκτός ο Κουζμίνσκας - Η εξάδα ξένων της Ένωσης

Γνωστή έγινε η εξάδα των ξένων παικτών με την οποία θα παραταχθεί η ΑΕΚ στην αποψινή εντός έδρας αναμέτρηση απέναντι στον Άρη Betsson, στο πλαίσιο των playoffs της Stoiximan GBL.

Το παιχνίδι στη SUNEL Arena (19:00) αποτελεί το πρώτο μεταξύ των δύο ομάδων για τα προημιτελικά και θεωρείται από τα πιο ενδιαφέροντα και αμφίρροπα ζευγάρια της φετινής post season.

Λίγο πριν το τζάμπολ έγιναν γνωστές οι επιλογές του Ντράγκαν Σάκοτα για την εξάδα των ξένων που θα χρησιμοποιηθούν στο παιχνίδι, με τον Σερβοέλληνα τεχνικό να αφήνει εκτός τον Μιντάουγκας Κουζμίνσκας.

Η εξάδα ξένων της ΑΕΚ αποτελείται από τους: Μπάρτλεϊ, Γκρέι, Λεκαβίτσιους, Μπράουν, Φίζελ και Νάναλι.