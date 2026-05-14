Παναθηναϊκός: Με τις γνωστές απουσίες ξεκίνησε η προετοιμασία για ΠΑΟΚ

Ο Παναθηναϊκός ξεκίνησε την προετοιμασία του για το ντέρμπι με τον ΠΑΟΚ στα πλαίσια της τελευταίας αγωνιστικής των playoffs της Stoiximan Super League. Αμετάβλητο παρέμεινε το απουσιολόγιο του Ράφα Μπενίτεθ.

Την προετοιμασία του για την τελευταία αναμέτρηση της σεζόν απέναντι στον ΠΑΟΚ ξεκίνησε ο Παναθηναϊκός, με τα προβλήματα τραυματισμών να παραμένουν για το «τριφύλλι».

Το απουσιολόγιο του Ράφα Μπενίτεθ εξακολουθεί να είναι γεμάτο, καθώς αρκετοί ποδοσφαιριστές συνέχισαν τα προγράμματά τους εκτός κανονικού ρυθμού προπονήσεων.

Συγκεκριμένα, οι Κάτρης και Σάντσες ακολούθησαν ατομικό πρόγραμμα, ενώ οι Μπακασέτας, Ίνγκασον, Πελίστρι, Γεντβάι, Ντέσερς και Σισοκό συνέχισαν θεραπεία.

Η ενημέρωση της ΠΑΕ Παναθηναϊκός:

«Με μεσημεριανή προπόνηση στο «Γ. Καλαφάτης» ξεκίνησε την Πέμπτη η προετοιμασία του Παναθηναϊκού για την επόμενη αναμέτρηση των play offs του πρωταθλήματος SuperLeague.

Όσοι έπαιξαν περισσότερα από 45 λεπτά στον αγώνα κόντρα στον Ολυμπιακό έκαναν πρόγραμμα αποθεραπείας. Οι υπόλοιποι ξεκίνησαν με προθέρμανση, συνέχισαν με ασκήσεις κυκλοφορία της μπάλας και εξάσκηση στα τελειώματα, ενώ ολοκλήρωσαν με παιχνίδι στο μισό γήπεδο.

Ατομικό πρόγραμμα έκαναν οι Κάτρης, Σάντσες και θεραπεία οι Μπακασέτας, Ίνγκασον, Πελίστρι, Γεντβάι, Ντέσερς, Σισοκό».

