Super League: Πρόστιμα σε ΑΕΚ, Ολυμπιακό και ΑΕΛ Novibet

Τις αποφάσεις του γνωστοποίησε το Πρωτοβάθμιο Μονομελές Πειθαρχικό όργανο της Stoiximan Super League, επιβάλλοντας χρηματικά πρόστιμα σε ΑΕΚ, Ολυμπιακό και ΑΕΛ Novibet για γεγονότα που καταγράφηκαν στους αγώνες της προηγούμενης Κυριακής.

Η διοργανώτρια αρχή προχώρησε στην ανακοίνωση των ποινών μετά την ολοκλήρωση της 4ης αγωνιστικής των Play Offs, με την ΑΕΚ να δέχεται το μεγαλύτερο πρόστιμο από τις τρεις ομάδες.

Συγκεκριμένα, στην «Ένωση» επιβλήθηκε πρόστιμο ύψους 8.500 ευρώ, ενώ ο Ολυμπιακός τιμωρήθηκε με χρηματική ποινή 5.500 ευρώ. Παράλληλα, η ΑΕΛ Novibet καλείται να πληρώσει 1.100 ευρώ για όσα αναφέρθηκαν στις εκθέσεις της αναμέτρησής της.

Οι συγκεκριμένες αποφάσεις αφορούν περιστατικά που σημειώθηκαν κατά τη διάρκεια των αγώνων και καταγράφηκαν από τους αρμόδιους παρατηρητές και φορείς της διοργάνωσης.

Αναλυτικά:

« ΠΡΟΣ ΠΑΕ ΑΕΚ

Απαλλάσσει την εγκαλουμένη από την 3η αποδιδόμενη σε αυτήν πειθαρχική παράβαση. Δέχεται ότι η εγκαλουμένη τέλεσε τις λοιπές αποδιδόμενες σε αυτήν πειθαρχικές παραβάσεις.

Επιβάλλει στην ΠΑΕ ΑΕΚ α) τη χρηματική ποινή των επτά χιλιάδων (7.000,00) ευρώ για την 1η πράξη την οποία τέλεσε καθ’ υποτροπήν, δεδομένης της καταφάσεως της πειθαρχικής της ευθύνης για όμοιες πράξεις σε έντεκα προγενεστέρως διενεργηθέντες αγώνες της ιδίας αγωνιστικής περιόδοu, δυνάμει των υπ’ αριθ. 200/24-10-2025, 221/12-11-2025, 249/11- 12-2025, 3/7-1-2026, 21/23-1-2026, 28/29-1-2026, 41/6-2-2026, 51/12-2-2026, 76/5-3-2026, 84/12-3-2026 και 131/23-4-2026 τελεσίδικων αποφάσεων του παρόντος πειθαρχικού οργάνου (παράβαση άρθρων 1, 5 επ, 14 παρ. 1, 2, 3 και 4, περ. α΄, 15 παρ. 2 περ. α’ ιιι) του Π.Κ. της ΕΠΟ), β) τη χρηματική ποινή των δύο χιλιάδων (2.000,00) ευρώ για την 2η πράξη (παράβαση άρθρων 1, 5 επ, 14 παρ. 1, 2, 3 και 4, περ. α΄, 15 παρ. 1 περ. α’ του Π.Κ. της ΕΠΟ) και γ) τη χρηματική ποινή των χιλίων (1.000,00) ευρώ για την 4η πράξη (παράβαση άρθρων 1, 5 επ, 14 παρ. 1, 2, 3 και 4, περ. α΄, 15 παρ. 1 περ. γ’ του Π.Κ. της ΕΠΟ).

Καθορίζει συνολική χρηματική ποινή, ποσού οκτώ χιλιάδων πεντακοσίων (8.500,00) ευρώ. (αγώνας της 10-5-2026 με την ΠΑΕ ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ)

ΠΡΟΣ ΠΑΕ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ

Δέχεται ότι η εγκαλουμένη τέλεσε τις αποδιδόμενες σε αυτήν πειθαρχικές παραβάσεις.

Επιβάλλει στην ΠΑΕ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ α) τη χρηματική ποινή των χιλίων (1.000,00) ευρώ για την 1η πράξη (παράβαση άρθρων 1, 5 επ, 14 παρ. 1, 2, 3 και 4, περ. α΄, 15 παρ. 1 περ. γ’ του Π.Κ. της ΕΠΟ), β) τη χρηματική ποινή των δύο χιλιάδων (2.000,00) ευρώ για την 2η πράξη (παράβαση άρθρων 1, 5 επ, 14 παρ. 1, 2, 3 και 4, περ. α΄, 15 παρ. 1 περ. α’ του Π.Κ. της ΕΠΟ) και γ) τη χρηματική ποινή των τεσσάρων χιλιάδων(4.000,00) ευρώ για την 3η πράξη την οποία τέλεσε καθ’ υποτροπήν, δεδομένης της καταφάσεως της πειθαρχικής της ευθύνης για όμοιες πράξεις σε τρείς προγενεστέρως διενεργηθέντες αγώνες της ιδίας αγωνιστικής περιόδου, δυνάμει των υπ’ αριθ. 52/12-2-2026, 87/12-3-2026 και 114/8-4-2026 τελεσίδικων αποφάσεων του παρόντος πειθαρχικού οργάνου (παράβαση άρθρων 1, 5 επ, 14 παρ. 1, 2, 3 και 4, περ. α΄, 15 παρ. 2 περ. α’ ιιι) του Π.Κ. της ΕΠΟ).

Καθορίζει συνολική χρηματική ποινή, ποσού πέντε χιλιάδων πεντακοσίων (5.500,00) ευρώ. (αγώνας της 10-5-2026 με την ΠΑΕ ΠΑΟΚ)

ΠΡΟΣ ΠΑΕ ΑΕΛ NOVIBET

Δέχεται ότι η εγκαλουμένη τέλεσε τις αποδιδόμενες σε αυτήν πειθαρχικές παραβάσεις.

Επιβάλλει στην ΠΑΕ ΑΕΛ NOVIBET α) τη χρηματική ποινή των χιλίων (1.000,00) ευρώ για την 1η πράξη (παράβαση άρθρων 1, 5 επ, 14 παρ. 1, 2, 3 και 4, περ. α΄, 15 παρ. 1 περ. γ’ του Π.Κ. της ΕΠΟ) και β) τη χρηματική ποινή των διακοσίων (200,00) ευρώ για την 2η πράξη (παράβαση άρθρων 1, 5 επ, 14 παρ. 1, 2, 3 και 4, περ. α΄, 15 παρ. 5 περ. 1, 5 του Π.Κ. της ΕΠΟ, 38 παρ. 3 της Προκήρυξης Πρωταθλήματος SUPER LEAGUE 1 2025-2026).

Καθορίζει συνολική χρηματική ποινή, ποσού χιλίων εκατό (1.100,00) ευρώ. (αγώνας της 9-5-2026 με την ΠΑΕ ASTERAS AKTOR)».