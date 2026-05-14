Aπορρίφθηκε η έφεση του Παναθηναϊκού για ΠΑΟΚ

Οριστικά χωρίς κόσμο θα αγωνιστεί απέναντι στον ΠΑΟΚ, ο Παναθηναϊκός για την τελευταία αγωνιστική των Play Off της Stoiximan Super League.

Όπως ενημέρωσε η «πράσινη» ΠΑΕ, το αίτημα της ομάδας για αναστολή εφαρμογής της απόφασης της ΔΕΑΒ, απορρίφθηκε.

Επομένως την Κυριακή, το παιχνίδι κόντρα στον Δικέφαλο του Βορρά στο «Απόστολος Νικολαΐδης» θα πραγματοποιηθεί κεκλεισμένων των θυρών.