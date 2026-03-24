Παναθηναϊκός: Αυτό θα είναι το τελευταίο ντέρμπι στην ιστορική του έδρα - Όλο το «πράσινο» πρόγραμμα
Onsports Team 24 Μαρτίου 2026, 14:37
Οριστικά αντίο στην ιστορική του έδρα ετοιμάζεται να… πει ο Παναθηναϊκός.

Όπως είναι εύκολα αντιληπτό, η κλήρωση των play offs της Stoiximan Super League σηματοδοτεί μια ιδιαίτερα συμβολική στιγμή για το «Τριφύλλι». Ο Παναθηναϊκός θα αγωνιστεί για τελευταία φορά στη Λεωφόρος Αλεξάνδρας μέσα στη φετινή σεζόν.

Ο λόγος έχει να κάνει με το γεγονός πως από την επόμενη χρονιά θα δίνει όλα τα παιχνίδια του, εντός και εκτός συνόρων, στο ΟΑΚΑ, μέχρι να μετακομίσει στο νέο του γήπεδο. Το πρώτο εντός έδρας ντέρμπι στα play offs θα είναι απέναντι στον Ολυμπιακό το διήμερο 18-19 Απριλίου, στο πλαίσιο της δεύτερης αγωνιστικής.

Αμέσως μετά, οι «πράσινοι» θα υποδεχθούν την ΑΕΚ, ενώ το τελευταίο ιστορικό παιχνίδι στη Λεωφόρο θα διεξαχθεί απέναντι στον ΠΑΟΚ το διήμερο 16-17 Μαΐου.


