Παναθηναϊκός: Σταθερά στην Εθνική Ουρουγουάης ο Πελίστρι

Instagram

Onsports Team

Σταθερά στις επιλογές του Μαρσέλο Μπιέλσα παραμένει ο Φακούντο Πελίστρι, επιβεβαιώνοντας τον σημαντικό ρόλο που έχει στο πλάνο της εθνικής Ουρουγουάης.

Ο διεθνής εξτρέμ του Παναθηναϊκού συμπεριλήφθηκε ξανά στις κλήσεις του έμπειρου τεχνικού για τα δύο εκτός έδρας φιλικά παιχνίδια της «σελέστε» απέναντι σε Αγγλία και Αλγερία, που είναι προγραμματισμένα για τις 27 και 31 Μαρτίου αντίστοιχα.

Η Ομοσπονδία της Ουρουγουάης δημοσίευσε και σχετικό βίντεο, στο οποίο φαίνεται ο Πελίστρι να μετέχει στις προπονήσεις της εθνικής ομάδας μαζί με τους υπόλοιπους διεθνείς, ενόψει της προετοιμασίας.

Αξίζει να σημειωθεί πως ο 24χρονος άσος είχε βρεθεί στις επιλογές του Μπιέλσα και για τα προκριματικά του Μουντιάλ τον Νοέμβριο του 2025, ωστόσο τότε είχε επιστρέψει πρόωρα στην Ελλάδα, προκειμένου να συνεχίσει την αποθεραπεία του.