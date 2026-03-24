Ομάδες

Ελλάδα

Ευρώπη

Κόσμος

Ελλάδα

Ευρώπη

Κόσμος

Μεταγραφές, Παναθηναϊκός: Πάει για Φερεϊρίνια από Σάο Πάουλο
AP Photo/Andre Penner
Onsports Team 24 Μαρτίου 2026, 09:59
SUPER LEAGUE / Παναθηναϊκός

Το όνομα ενός Βραζιλιάνου εξτρέμ έρχεται να προστεθεί στη μεταγραφική ατζέντα του Παναθηναϊκού, με τα σχετικά δημοσιεύματα να δίνουν από νωρίς το στίγμα για τις κινήσεις των «πράσινων» ενόψει της νέας σεζόν.

Στο επίκεντρο βρίσκεται ο Φερεϊρίνια της Σάο Πάουλο, ένας Βραζιλιάνος ποδοσφαιριστής που φαίνεται να απασχολεί σοβαρά το «τριφύλλι» ενόψει καλοκαιριού.

Σύμφωνα με όσα αναφέρονται, τόσο ο Παναθηναϊκός όσο και η Μπεσίκτας εξετάζουν την περίπτωσή του, με τον 28χρονο να έχει μετακινηθεί πριν από δύο χρόνια από την Γκρέμιο έναντι 4,1 εκατομμυρίων ευρώ.

Από τότε, με τη φανέλα της Σάο Πάουλο, έχει καταγράψει 109 συμμετοχές, σημειώνοντας 16 γκολ και μοιράζοντας 6 ασίστ, αποτελώντας μια αξιόπιστη λύση στην επιθετική γραμμή.

 

Το συμβόλαιό του με τον βραζιλιάνικο σύλλογο έχει διάρκεια έως τον Δεκέμβριο του 2027, ενώ η χρηματιστηριακή του αξία εκτιμάται στα 5 εκατομμύρια ευρώ.

Το ίδιο ρεπορτάζ επισημαίνει πως ο παίκτης βρίσκεται στο «ραντάρ» τόσο του Παναθηναϊκού όσο και της τουρκικής ομάδας, χωρίς να αποκλείεται το ενδεχόμενο να υπάρξουν πιο επίσημες κινήσεις στο προσεχές διάστημα.


Παναθηναϊκός: Χειρουργείο για Ντέσερς - Τέλος η σεζόν
Μπενίτεθ: «Ό,τι καλύτερο μπορούμε στα playoffs» - Τι είπε για τη διαφορά από τους υπόλοιπους

Newsbomb.gr Queen.gr Onmed.gr Astrology.gr Mothersblog.gr Gossip-tv.gr Ratpack.gr
ΜΕΛΟΣ ened Monetized by DPG Digital Media Group
©2011-2026 Onsports.gr - All rights reserved