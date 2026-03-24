Μεταγραφές, Παναθηναϊκός: Πάει για Φερεϊρίνια από Σάο Πάουλο

Onsports Team

Το όνομα ενός Βραζιλιάνου εξτρέμ έρχεται να προστεθεί στη μεταγραφική ατζέντα του Παναθηναϊκού, με τα σχετικά δημοσιεύματα να δίνουν από νωρίς το στίγμα για τις κινήσεις των «πράσινων» ενόψει της νέας σεζόν.

Στο επίκεντρο βρίσκεται ο Φερεϊρίνια της Σάο Πάουλο, ένας Βραζιλιάνος ποδοσφαιριστής που φαίνεται να απασχολεί σοβαρά το «τριφύλλι» ενόψει καλοκαιριού.

Σύμφωνα με όσα αναφέρονται, τόσο ο Παναθηναϊκός όσο και η Μπεσίκτας εξετάζουν την περίπτωσή του, με τον 28χρονο να έχει μετακινηθεί πριν από δύο χρόνια από την Γκρέμιο έναντι 4,1 εκατομμυρίων ευρώ.

Από τότε, με τη φανέλα της Σάο Πάουλο, έχει καταγράψει 109 συμμετοχές, σημειώνοντας 16 γκολ και μοιράζοντας 6 ασίστ, αποτελώντας μια αξιόπιστη λύση στην επιθετική γραμμή.

Beşiktaş e Panathinaikos manifestaram interesse na contratação de Ferreirinha, do São Paulo, visando a próxima janela de transferências.



O atacante vem sendo monitorado e pode receber proposta nos próximos meses. ? pic.twitter.com/lNKqNPhvMl — Radar da Bola (@Radardabola34) March 24, 2026

Το συμβόλαιό του με τον βραζιλιάνικο σύλλογο έχει διάρκεια έως τον Δεκέμβριο του 2027, ενώ η χρηματιστηριακή του αξία εκτιμάται στα 5 εκατομμύρια ευρώ.

Το ίδιο ρεπορτάζ επισημαίνει πως ο παίκτης βρίσκεται στο «ραντάρ» τόσο του Παναθηναϊκού όσο και της τουρκικής ομάδας, χωρίς να αποκλείεται το ενδεχόμενο να υπάρξουν πιο επίσημες κινήσεις στο προσεχές διάστημα.