Παναθηναϊκός: Χειρουργείο για Ντέσερς - Τέλος η σεζόν

Την πόρτα του χειρουργείου θα αναγκαστεί να περάσει ο Σίριλ Ντέσερς για αποκατάσταση τένοντα, με βασικό στόχο να εξαλειφθεί κάθε ενδεχόμενο υποτροπής του τραυματισμού του.

Ο επιθετικός από τη Νιγηρία έχει ουσιαστικά μείνει εκτός δράσης στο μεγαλύτερο μέρος της φετινής χρονιάς εξαιτίας συνεχόμενων προβλημάτων τραυματισμών, με το πιο πρόσφατο να σημειώνεται κατά τη συμμετοχή του στο Κύπελλο Εθνών Αφρικής.

Ακολούθησε πρόγραμμα αποθεραπείας, έχοντας ως επιδίωξη να επιστρέψει και να συμπεριληφθεί ξανά στην ευρωπαϊκή λίστα της ομάδας ενόψει της πιο απαιτητικής τελικής φάσης της σεζόν.

Ωστόσο, μετά τον αποκλεισμό του «Τριφυλλιού» από το Europa League, κρίθηκε προτιμότερο να δοθεί οριστική λύση στο ζήτημα, ώστε να αποφευχθεί οποιοσδήποτε κίνδυνος νέας επιβάρυνσης. Έτσι, σε συνεννόηση με τον σύλλογο, αποφασίστηκε να προχωρήσει σε χειρουργική επέμβαση για την αποκατάσταση του προβλήματος.

Κατά συνέπεια, ο έμπειρος φορ δεν θα δώσει το «παρών» στα play offs, με την προσοχή να στρέφεται πλέον στο να επιστρέψει πλήρως έτοιμος και σε άριστη κατάσταση για να βοηθήσει την ομάδα την επόμενη σεζόν.