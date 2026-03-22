Αστέρας Aktor - Παναθηναϊκός: Τα highlights της αναμέτρησης - Βίντεο

Δείτε τα highlights της νίκης που πέτυχε ο Παναθηναϊκός κόντρα στον Αστέρα Aktor.

Με δύο εύστοχα πέναλτι απ’ τους Ζαρουρί (31’) και Τετέι (45’+4), ο Παναθηναϊκός πέρασε με νίκη 2-1 απ’ την Τρίπολη απέναντι στον Αστέρα στην τελευταία αγωνιστική της κανονικής περιόδου κι έδειξε να ξεπερνάει τον προ τριημέρου αποκλεισμό του απ’ την Μπέτις στους «16» του Europa League.

Η ομάδα της Αρκαδίας μείωσε στο 82’ με ένα... απίθανο αυτογκόλ του Ίνγκασον, αλλά δεν μπόρεσε να βρει άλλο γκολ ως το φινάλε.

Δείτε τα highlights: