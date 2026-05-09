Παναθηναϊκός: Εκτός ο Μπακασέτας για τη μάχη με την ΑΕΚ!

Νοκ-άουτ τέθηκε ο αρχηγός του «τριφυλλιού», Τάσος Μπακασέτας για το κυριακάτικο αθηναϊκό ντέρμπι κόντρα στην ΑΕΚ (10/5, 19:30).

Με πρωινή προπόνηση στο Κορωπί ολοκληρώθηκε η προετοιμασία του Παναθηναϊκού για το κυριακάτικο εκτός έδρας παιχνίδι των playoffs με αντίπαλο την ΑΕΚ.

Οι Πράσινοι ξεκίνησαν με προθέρμανση, συνέχισαν με fun game, ακολούθησε παιχνίδι στο μισό γήπεδο και το πρόγραμμα ολοκληρώθηκε με εξάσκηση στα τελειώματα. Σε μέρος της προπόνησης συμμετείχε ο Μπακασέτας λόγω ενοχλήσεων. Ατομικό πρόγραμμα έκαναν οι Σάντσες, Κάτρης και θεραπεία οι Ίνγκασον, Πελίστρι, Γεντβάι, Ντέσερς, Σισοκό.

Μετά το τέλος της προπόνησης ο Ράφα Μπενίτεθ ανακοίνωσε τη λίστα με τα ονόματα των ποδοσφαιριστών που βρίσκονται στην αποστολή. Σε αυτή είναι οι Λαφόν, Κότσαρης, Τσάβες, Καλάμπρια, Τσιριβέγια, Τουμπά, Σιώπης, Τετέι, Ζαρουρί, Αντίνο, Πάλμερ-Μπράουν, Τσέριν, Κοντούρης, Σφιντέρσκι, Ταμπόρδα, Παντελίδης, Κώτσιρας, Τζούριτσιτς, Βιλένα, Πάντοβιτς, Κυριακόπουλος, Γιάγκουσιτς.

Ο Ερνάντεθ είναι τιμωρημένος και δεν έχει δικαίωμα συμμετοχής στη συγκεκριμένη αναμέτρηση.

