Ολυμπιακός: Η αποστολή για το παιχνίδι με τον ΠΑΟΚ

Ο Ολυμπιακός αντιμετωπίζει τον ΠΑΟΚ στο «Γ. Καραϊσκάκης» για την 4η αγωνιστική των playoffs της Super League.

Οι ερυθρόλευκοι ολοκλήρωσαν την προετοιμασία τους για το παιχνίδι κόντρα στον «Δικέφαλο του Βορρά», με τον Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ να ανκοινώνει την αποστολή.

Σε αυτήν συμπεριέλαβε 25 ποδοσφαιριστές, μεταξύ των οποίων τους Βέζο και Λιατσικούρα, με τον Βάσκο να έχει και τους επτά μη κοινοτικούς στην αποστολή και να αναμένεται να κόψει δύο την Κυριακή λόγω του κανονισμού με τους μη κοινοτικούς.

Αναλυτικά η αποστολή του Ολυμπιακού: Πασχαλάκης, Κουρακλης, Τζολάκης, Ορτέγκα, Μπιανκόν, Πιρόλα, Καλογερόπουλος, Κοστίνια, Βέζο, Ροντινέι, Ρέτσος, Μπρούνο, Νασιμέντο, Μαρτίνς, Γκαρθία, Σιπιόνι, Αντρέ Λουίζ, Τσικίνιο, Έσε, Ποντένσε, Λιατσικούρας, Μουζακίτης, Ελ Καμπί, Κλέιτον, Ταρέμι.