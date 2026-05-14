EuroLeague: MVP του Game 5 ο Μπαντιό

Την πρόκριση στο Final Four της EuroLeague πήρε η Βαλένθια, επικρατώντας του Παναθηναϊκού AKTOR στο Game 5 της σειράς. Πρωταγωνιστής για τους Ισπανούς ήταν ο Μπράνκου Μπαντιό, ο οποίος πραγματοποίησε εξαιρετική εμφάνιση και αναδείχθηκε MVP του αγώνα.

Ο Μπαντιό ολοκλήρωσε την αναμέτρηση με 20 πόντους, 5 ριμπάουντ, 2 ασίστ, 2 κλεψίματα και 1 μπλοκ, συγκεντρώνοντας συνολικά 25 μονάδες στο σύστημα αξιολόγησης.