· Παναθηναϊκός

Σύζυγος Γκραντ: «Είμαστε συντετριμμένοι – Φίλαθλοι του Παναθηναϊκού σας αγαπάμε»

Η γυναίκα του Τζέριαν Γκραντ, Έμιλι, έστειλε το δικό της μήνυμα μετά τον αποκλεισμό του Παναθηναϊκού από το Final Four. 

Σε κακή ψυχολογική κατάσταση είναι οι πάντες στον Παναθηναϊκό AKTOR, μετά τον αποκλεισμό από τη Βαλένθια. Ο Τζέριαν Γκραντ και η οικογένειά του, δεν αποτελούν εξαίρεση. Η σύζυγος του Αμερικανού γκαρντ, έκανε μια ανάρτηση στέλνοντας μήνυμα στους φίλους του «τριφυλλιού».

Η Έμιλι Γκραντ έγραψε χαρακτηριστικά, ποστάροντας μια φωτογραφία του Τζέριαν με τους γιους της οικογένειας:

«Είμαστε συντετριμμένοι. Όμως, οι συζητήσεις μαζί τους για τη ζωή, τα μαθήματα, την οικογένεια, το μπάσκετ, τις δυσκολίες και τον χαρακτήρα είναι ξεχωριστές. Όλα αυτά είναι μέρος της διαδρομής και πρέπει να συνεχίσουμε να παλεύουμε. Φίλοι του Παναθηναϊκού, σας αγαπάμε. Είμαστε μαζί σας σε αυτή τη θλιβερή στιγμή».

