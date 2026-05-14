Δεν αντέχεται άλλο, αυτό που βλέπουμε!

Πόσο έμεινε ακόμα; Ενας αγώνας. Αντε να τελειώσει και αυτός με τον ΠΑΟΚ και να ηρεμήσουμε δύο μήνες. Αυτό το έκτρωμα δεν μπορεί να είναι ο Παναθηναϊκός. Βλάπτει σοβαρά την υγεία και ευτυχώς που έμειναν μόνο 90 λεπτά, για να ηρεμήσει το κεφάλι μας. Με αυτό που είδαμε στο Φάληρο μας έπιασε εκτός από πονόματος και πονοκέφαλος. Μηδέν σε όλα. Μηδέν τελικές στην εστία, μηδέν κόρνερ, μηδέν νίκες σε πέντε ντέρμπι μέχρι τώρα στα play off και ένας Παναθηναϊκός, που ήταν χωρίς αρχή, μέση και τέλος.

Η ανάπτυξη της ομάδας ήταν για ….σεμινάριο. Μεγάλες μπάλες προς τον Τετέι και τον Σβιντέρσκι, πέντε ημίχρονα να έπαιζαν φάση δεν θα έκαναν, με το πλάνο-αεροπλάνο, που είδαμε και σε αυτό το ματς, όπως στα περισσότερα παιχνίδια. Ο Ράφα Μπενίτεθ βρισκόμενος σε άλλον κόσμο, είπε μετά το τέλος του αγώνα, ότι ο Παναθηναϊκός ήταν ανταγωνιστικός! Η μας δουλεύει, η θέλει όταν φύγει να πει ότι «εγώ τα έκανα όλα καλά, είμασταν ανταγωνιστικοί, αλλά με έδιωξαν χωρίς λόγο».

Σε αυτό το ματς είδαμε ξαφνικά ένα 4-4-2 με τον Ταμπόρδα δεξί εξτρέμ να παίζει στην γραμμή!!! Και όταν έγινε αλλαγή δεν μπήκε ο Παντελίδης, αλλά ο Τζούρισιτς, που φεύγει την Δευτέρα από τον Παναθηναϊκό. Ο Παντελίδης ήταν καλός με την ΑΕΚ, από αυτόν και μία καλή προσπάθεια ξεκίνησε το μοναδικό γκολ και για αυτό ….τιμωρήθηκε και δεν έπαιξε ούτε λεπτό μέσα στο Φάληρο. Φυσικά ο Μπενίτεθ δεν είδε φως και μπήκε, αυτοί που τον έφεραν έχουν την ευθύνη και αυτός, που τον εισηγήθηκε ο Μπαλντίνι έκανε ένα σοβαρό λάθος, που κοστίζει 5-6 εκ. ευρώ με την αναμενόμενη διακοπή συνεργασίας.

Ο Παναθηναϊκός σε αυτό το ματς στο Φάληρο έκανε μία από τις χειρότερες εμφανίσεις του, έγιναν και πάλι ατομικά λάθη, που στοίχισαν, αλλά το κυριότερο δεν ήξερε να επιτεθεί. Κάτι που το βλέπουμε σχεδόν όλη την χρονιά με ελάχιστες εξαιρέσεις. Και όταν δεν ξέρεις να επιτεθείς, όταν στα περισσότερα ντέρμπι έχεις περίπου μισό αναμενόμενο γκολ κάποια στιγμή θα το φας. Είναι δύσκολο να τελειώσει 0-0 το ντέρμπι. Ένα ναι, δύο ναι, συνεχόμενα 0-0 όχι. Ας κάνουν ΕΠΙΤΕΛΟΥΣ μία σωστή επιλογή προπονητή και να μην επαναλάβουν τα λάθη των τελευταίων δυόμισι ετών στις επιλογές, που οδήγησαν σήμερα τον Παναθηναϊκό να παρουσιάζει αυτό το χάλι να είναι στο -20 από την πρώτη ΑΕΚ, στο -14 από τον Ολυμπιακό και να ακούμε από τον προπονητή του, ότι είναι ανταγωνιστική η ομάδα. Ρε πλάκα μας κάνετε; Εχουμε αρρωστήσει.

*Το γκολ του Ολυμπιακού ξεκινάει από φάουλ στον Τουμπά, αλλά τέτοια ώρα, τέτοια λόγια. Απλά αν αυτό το είχε βάλει ο Παναθηναϊκός θα είχαν βγει ανακοινώσεις από την άλλη πλευρά και θα φώναζαν για το φάουλ.