Παναθηναϊκός: Μήνυμα στήριξης από τον ατζέντη του Σορτς

Ο ατζέντης του Τι Τζέι Σορτς, Νίκος Σπανός, προχώρησε σε ανάρτηση στα social media, εκφράζοντας τη στήριξή του προς τον παίκτη του, μετά το τέλος της ευρωπαϊκής πορείας του Παναθηναϊκού AKTOR, θέλοντας να τονίσει την εμπιστοσύνη του προς τις δυνατότητές του ενόψει της συνέχειας της καριέρας του.

Αναλυτικά το μήνυμά του:

«Πικρό φινάλε για την ομάδα στη Euroleague. Ωστόσο, είμαι υπερήφανος για την ακεραιότητα του χαρακτήρα, την ηθική και το ήθος που επιδεικνύεις ως άνθρωπος καθ’ όλη τη διάρκεια της σεζόν. Ως εκείνος που βρίσκεται μέσα στην αρένα, εσύ είσαι αυτός που μετράς και εμείς σε στηρίζουμε γιατί είσαι υπέροχος παίκτης και άνθρωπος και το έχεις αποδείξει πολλές φορές».