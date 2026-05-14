HELL ICE COFFEE: Νέα καλοκαιρινή καμπάνια για το ready-to-drink παγωμένο ρόφημα

Φέτος το καλοκαίρι, η HELL ENERGY βάζει τους καταναλωτές στο επίκεντρο δίνοντάς τους την ευκαιρία ξεφύγουν από τη ρουτίνα και να μετατρέψουν τις μικρές καθημερινές στιγμές των αγαπημένων τους σε κάτι μοναδικό. Η νέα καμπάνια για το HELL ICE COFFEE είναι ειδικά σχεδιασμένη για όσους αγαπούν τις εκπλήξεις και αντιλαμβάνονται τη δύναμη, ακόμα και των πιο μικρών κινήσεων αγάπης. Βασικό χαρακτηριστικό της είναι η ίδια η συσκευασία του HELL ICE COFFEE Latte, η οποία αποτυπώνει περισσότερα από 60 διαφορετικά θετικά και εμψυχωτικά μηνύματα γραμμένα στα ελληνικά.

Η καμπάνια θα υλοποιηθεί από τον Μάιο έως τον Αύγουστο, μετατρέποντας το HELL ICE COFFEE Latte σε κάτι παραπάνω από έναν δροσιστικό, ready-to-drink καφέ. Η νέα, ανανεωμένη συσκευασία μπορεί να αποτελέσει ένα ξεχωριστό δώρο ως μια αυθόρμητη κίνηση μέσα στην ημέρα, χαρίζοντας, λόγω των μικρών αλλά χαρακτηριστικών μηνυμάτων, χαμόγελα σε όποιον την έχει στα χέρια του.

Η Adrienn Popovics, International Communications and Marketing Director της HELL ENERGY, δηλώνει σχετικά: «Θέλαμε να ξεφύγουμε από τον κόσμο των κλασικών διαφημιστικών μηνυμάτων και να έρθουμε ακόμα πιο κοντά στους καταναλωτές μας. Το HELL ICE COFFEE ήταν ένα δυναμικό και ξεχωριστό brand, αλλά τώρα κάνουμε αυτή τη φωνή ακόμη πιο προσωπική. Τα μηνύματα που εμφανίζονται στις συσκευασίες είναι παιχνιδιάρικα, εμψυχωτικά και συνδεδεμένα με στιγμές του καλοκαιριού που όλοι αγαπάμε.»

Αυτό που κάνει τη καμπάνια ξεχωριστή είναι το γεγονός ότι είναι η πρώτη φορά που το brand επικοινωνεί τόσο άμεσα και προσωπικά με τους καταναλωτές μέσω της συσκευασίας του. Τα περισσότερα από 60 διαφορετικά μηνύματα ενθαρρύνουν την ανακάλυψη, τη συλλογή και το μοίρασμα, δημιουργώντας παράλληλα μια πιο θετική, αυθεντική και εμπνευσμένη εικόνα γύρω από το brand. Έτσι, από μια απλή συσκευασία μετατρέπεται σε ένα “mini message board”, έναν δημιουργικό τρόπο που οι καταναλωτές μπορούν να δημιουργούν τις δικές τους ιστορίες.

Οι ειδικές συσκευασίες που πλαισιώνουν τη καμπάνια, θα είναι διαθέσιμες αποκλειστικά στα προϊόντα HELL ICE COFFEE Latte κατά τη διάρκεια της θερινής περιόδου. Καθ’ όλη τη διάρκειά της, τα συγκεκριμένα προϊόντα θα αντικαταστήσουν τα κλασσικά HELL ICE COFFEE Latte στα ράφια, προσφέροντας στους καταναλωτές το ίδιο προϊόν με μια επιπλέον θετική “πινελιά”.

Η ενέργεια υποστηρίζεται από μια ευρεία επικοινωνιακή στρατηγική, που περιλαμβάνει digital και social media δράσεις, outdoor προβολές, in-store ενέργειες, ειδικά σημεία πώλησης και τηλεοπτική παρουσία, ώστε τα μηνύματα να φτάσουν σε όσο το δυνατόν περισσότερους καταναλωτές.