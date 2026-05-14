Παναθηναϊκός: Σενάρια αποχώρησης Σφιντέρσκι για λογαριασμό της Βίντζεβ Λοτζ

Χωρίς πρωταγωνιστικό ρόλο έμεινε τη φετινή σεζόν ο Κάρολ Σφιντέρσκι στον Παναθηναϊκό, με τον Πολωνό φορ να αγωνίζεται κυρίως ως αλλαγή. Ο διεθνής επιθετικός μετράει τη φετινή χρονιά 45 συμμετοχές με 9 γκολ και 3 ασίστ, ενώ συνολικά με τη φανέλα του Παναθηναϊκού έχει καταγράψει 61 εμφανίσεις, 13 τέρματα και 6 ασίστ.

Στην Πολωνία αναφέρουν ότι ο Σφιντέρσκι πιθανότατα θα αποχωρήσει από τους «πράσινους» και υπάρχει περίπτωση να επιστρέψει στην πατρίδα του, με τη Βίντζεβ Λοτζ να εμφανίζεται ως πιθανός προορισμός, εφόσον παραμείνει στην πρώτη κατηγορία της Ekstraklasa.

Υπενθυμίζεται ότι τον περασμένο Ιανουάριο είχε υπάρξει σενάριο αποχώρησής του, όμως παρέμεινε στο ρόστερ, με συμβόλαιο που τον δεσμεύει έως το 2028.