Μουντιάλ 2026: Half-time show στον τελικό με Σακίρα και Μαντόνα

Παράλληλα, η Κολομβιανή σταρ θα συμμετάσχει και στο μεγάλο σόου του ημιχρόνου του τελικού της διοργάνωσης, που είναι προγραμματισμένος για τις 19 Ιουλίου στο στάδιο «MetLife» στο Ιστ Ράδεφορντ του Νιού Τζέρσεϊ, όπως ανακοίνωσε η οργανωτική επιτροπή.

Στη σκηνή θα βρεθούν επίσης η Μαντόνα, αλλά και οι BTS, το επταμελές ποπ συγκρότημα από τη Νότια Κορέα που είναι γνωστό και ως Bangtan Boys.

Την καλλιτεχνική επιμέλεια της εκδήλωσης θα έχει ο Κρις Μάρτιν, τραγουδιστής των Coldplay.