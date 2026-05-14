Η όλη κουβέντα αρχίζει και τελειώνει στην ατάκα του Λεσόρ

Κανονικά, αν δεν υπήρχε η ανάγκη να γράψουμε κάποιες λέξεις για να μπορέσουμε να δικαιολογήσουμε την… παρουσία μας, το κείμενο αυτό θα ξεκίναγε και θα τελείωνε με την ατάκα του Ματίας Λεσόρ ελάχιστα λεπτά μετά το τέλος του Game 5 του Παναθηναϊκού στη Βαλένθια που σήμανε τον αποκλεισμό των «πράσινων» από το Final-4 της Αθήνας.

«Δεν ήμασταν προετοιμασμένοι για ένα τέτοιο παιχνίδι» είπε ο Γάλλος σέντερ του «τριφυλλιού» και ουσιαστικά εξέθεσε όλα τα κακώς κείμενα της ομάδας του που την «βασανίζουν» εδώ και αρκετούς μήνες.

Είναι αδιανόητο σε αυτό το επίπεδο, σε έναν τόσο κρίσιμο αγώνα, να βγαίνει ένας από τους πλέον πρωτοκλασάτους παίκτες του Παναθηναϊκού και να δηλώνει με απίστευτη ειλικρίνεια και ευθύτητα πως η ομάδα του πήγε να παίξει τον τελικό των… τελικών απροετοίμαστος.

Και αυτό έρχεται να συνδεθεί με το ρεπορτάζ που θέλει την ομάδα του Παναθηναϊκού να μην έχει κατασταλάξει, λίγες ώρες πριν από το τζάμπολ της αναμέτρησης, ποια θα είναι η αμυντική προσέγγιση της ομάδας. Το ρεπορτάζ θέλει τους παίκτες… μπερδεμένους πάνω σε αυτό το κομμάτι και παντελώς απροετοίμαστη την ομάδα. Όπως είπε και ο Λεσόρ.

Η φετινή σεζόν του Παναθηναϊκού είναι πλήρως αποτυχημένη. Ότι και αν γίνει στο τέλος της χρονιάς και στο ελληνικό πρωτάθλημα. Ο μεγάλος στόχος των «πράσινων», ο λόγος για τον οποίο «χτίστηκε» αυτή η ομάδα με αυτό το μπάτζετ, ήταν η κατάκτηση της Euroleague. Όχι η παρουσία στο Final-4, αλλά η κατάκτηση της κούπας. Και ο Παναθηναϊκός σε αυτή τη σεζόν τερμάτισε7ος, πέρασε στα playoffs μέσω των play-in και ακολούθως αν και προηγήθηκε με 2-0 με ισάριθμα διπλά, κατάφερε και αποκλείστηκε. «Αυτοκτονία» και αποτυχία μαζί.

Τα κακώς κείμενα της ομάδας, οι παιδικές της ασθένειες, οι αδιανόητες αποφάσεις του προπονητή δυστυχώς τη φετινή σεζόν αποτέλεσαν συχνό φαινόμενο. Αποτέλεσμα τον κανόνα και όχι την εξαίρεση. Και αυτό είναι που «πλήρωσε» ο Παναθηναϊκός. Το ταμείο όμως δε θα γίνει τώρα. Θα γίνει στο τέλος της χρονιάς.

Ο Παναθηναϊκός οφείλει αυτή την πολύ δύσκολή στιγμή να μείνει όρθιος και να ολοκληρώσει τις υποχρεώσεις του όπως οφείλει στο όνομά του, το μέγεθός του, την ιστορία του, τη φανέλα του και τον κόσμο του.

Γιατί αυτή τη στιγμή ο κόσμος είναι που τον κρατάει όρθιο. Ο κόσμος που δεν έχει σταματήσει να βρίσκεται δίπλα στην ομάδα, υπό πολύ δύσκολες συνθήκες, σε όλα τα μήκη και τα πλάτη της Ευρώπης. Ο κόσμος δεν το αξίζει αυτό που ζει από χθες το βράδυ και άπαντες στο αγωνιστικό τμήμα οφείλουν να βγουν μπροστά και να αναλάβουν τις ευθύνες τους, διατηρώντας την ομάδα ενωμένη.

ΥΓ1: Ο Παναθηναϊκός έχει πολλή δουλειά μπροστά του. Και αγωνιστικά και εξωαγωνιστικά. Γιατί ΟΚ, καλύτερη η Βαλένθια στα τρία τελευταία ματς, άξιζε την πρόκριση αλλά η συνολική αντιμετώπιση των διαιτητών απέναντι στον Παναθηναϊκό των 7 ευρωπαϊκών, είναι ντροπιαστική. Καθ’ όλη τη διάρκεια της σεζόν.

ΥΓ2: Οι ευθύνες που βαραίνουν τον Αταμάν για το χθεσινό «Βατερλώ» είναι τεράστιες. Αλλά δεν είναι μόνο δικές του. Ευθύνες έχουν και οι ίδιοι οι παίκτες. Και θα πρέπει και εκείνοι να κοιταχτούν στον καθρέφτη και να κάνουν την αυτοκριτική τους.