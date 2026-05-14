NBA playoffs: Πλησιάζουν στους τελικούς της Ανατολής οι Καβαλίερς

Σε ένα συγκλονιστικό παιχνίδι που κρίθηκε στην παράταση, οι Κλίβελαντ Καβαλίερς επικράτησαν εκτός έδρας των Ντιτρόιτ Πίστονς με 117-113 και πήραν προβάδισμα με 3-2 στη σειρά.

Οι γηπεδούχοι είχαν τον έλεγχο στο πρώτο ημίχρονο, κλείνοντας την πρώτη περίοδο μπροστά με 29-27, ενώ με επιμέρους 31-25 στο δεύτερο δωδεκάλεπτο πήγαν στα αποδυτήρια με διαφορά οκτώ πόντων (60-52).

Η εικόνα του αγώνα άλλαξε στην τρίτη περίοδο, με τους Καβαλίερς να ανεβάζουν ρυθμό και να απαντούν με επιμέρους 32-20, μετατρέποντας το εις βάρος τους σκορ σε προβάδισμα 84-80 στο τέλος του δεκαλέπτου.

Το τελευταίο δωδεκάλεπτο είχε δραματική εξέλιξη. Οι Πίστονς βρέθηκαν στο +9 (103-94) τρία λεπτά πριν από τη λήξη, όμως δεν κατάφεραν να «κλειδώσουν» τη νίκη.

Οι Καβαλίερς εκμεταλλεύτηκαν την καθίζηση των γηπεδούχων και με σερί 9-0, έχοντας σε κομβικό ρόλο τον Έβαν Μόμπλεϊ, έστειλαν την αναμέτρηση στην παράταση.

Στο έξτρα πεντάλεπτο οι φιλοξενούμενοι μπήκαν με καλύτερη ψυχολογία, πήραν από νωρίς το προβάδισμα και το κράτησαν μέχρι το τέλος, φτάνοντας σε μια σπουδαία νίκη που τους φέρνει μία ανάσα από τους τελικούς της Ανατολής.

Κορυφαίος για τους Κλίβελαντ Καβαλίερς ήταν ο Τζέιμς Χάρντεν με 30 πόντους, 8 ριμπάουντ και 6 ασίστ, ενώ για τους Ντιτρόιτ Πίστονς ξεχώρισε ο Κέιντ Κάνινγχαμ με 39 πόντους, 7 ριμπάουντ και 9 ασίστ.