Προμηθέας: Παρελθόν και επίσημα ο Μάριος Μπατής

Παρελθόν αποτελεί ο Μάριος Μπατής από την τεχνική ηγεσία του Προμηθέα Πατρών, με τις δύο πλευρές να ακολουθούν χωριστούς δρόμους.

Τη λύση της συνεργασίας του με τον προπονητή Μάριο Μπάτη ανακοίνωσε ο Προμηθέας Πατρών, ευχαριστώντας τον 45χρονο προπονητή για την προσφορά του στο σύλλογο.

Αναλυτικά η ανακοίνωση του Προμηθέα:

«Η ΚΑΕ Προμηθέας Πάτρας Βίκος Cola ανακοινώνει την κοινή συναινέσει λύση της συνεργασίας της με τον προπονητή Μάριο Μπατή.

Ο Μάριος Μπατής ήρθε στην Πάτρα και τον Προμηθέα στα τέλη Νοεμβρίου, εκτελώντας χρέη assistant coach στο πλευρό του Κούρο Σεγούρα, ενώ στη συνέχεια ανέλαβε πρώτος προπονητής, στις τελευταίες έξι αγωνιστικές του πρωταθλήματος, σε μια πολύ δύσκολη και καθοριστική συγκυρία για την ομάδα μας

Τον ευχαριστούμε για την προσφορά του και το έργο του και του ευχόμαστε καλή συνέχεια στην καριέρα του».

https://www.instagram.com/p/DYR3BH5DV7A/
