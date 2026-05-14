· Παναθηναϊκός

Παναθηναϊκός, Λεσόρ: «Ήμασταν απροετοίμαστοι για ένα τέτοιο παιχνίδι»

Ο Ματίας Λεσόρ εμφανίστηκε απογοητευμένος μετά την ήττα του Παναθηναϊκού από τη Βαλένθια στο Game 5 και τον αποκλεισμό από το Final Four της Euroleague.

Παναθηναϊκός, Λεσόρ: «Ήμασταν απροετοίμαστοι για ένα τέτοιο παιχνίδι»
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Ο Γάλλος σέντερ των «πράσινων» στάθηκε στην εικόνα που παρουσίασε η ομάδα του στη σειρά και παραδέχθηκε πως ο Παναθηναϊκός δεν ήταν όσο έτοιμος έπρεπε για ένα παιχνίδι τέτοιου επιπέδου και απαιτήσεων.

«Ήμασταν απροετοίμαστοι για ένα τέτοιο παιχνίδι», ανέφερε χαρακτηριστικά ο Λεσόρ, σχολιάζοντας την ήττα που έβαλε τέλος στην πορεία της ομάδας στη φετινή Euroleague.

Οι δηλώσεις του Ματίας Λεσόρ στη Nova

«Είναι δύσκολο να αναλύσεις τι έγινε, είναι δύσκολο για το κλαμπ, τον κόσμο... Το συναίσθημα είναι ότι δεν εμφανιστήκαμε, δεν ήμασταν έτοιμοι, ήμασταν απροετοίμαστοι για ένα τέτοιο παιχνίδι. Δεν είναι αυτή η εικόνα που έπρεπε να δείξουμε και αυτό δεν ταιριάζει όταν φοράς τη φανέλα του Παναθηναϊκού.

Κερδίσαμε δύο φορές εδώ και δεν κάναμε αυτό που πρέπει στην έδρα μας. Είναι δύσκολο να μιλήσεις. Δεν μπορώ να εξηγήσω γιατί ήμασταν τόσο κακοί.

Ευχαριστούμε τον κόσμο που μας στήριξε και εδώ και στο ΟΑΚΑ. Τους στεναχωρήσαμε και ζητούμε συγνώμη για την εικόνα και αυτό που δείξαμε . Πρέπει να βελτιωθούμε. Πρέπει να επικεντρωθούμε στο πρωτάθλημα και να το κάνουμε και για αυτούς».

READ MORE

COMMENTS
LATEST NEWS
00:57 EUROLEAGUE

Αταμάν: «Αν τα κριτήρια της διαιτησίας είναι ίδια στο Final Four, η Βαλένθια θα πάρει Euroleague»

00:35 EUROLEAGUE

Παναθηναϊκός, Λεσόρ: «Ήμασταν απροετοίμαστοι για ένα τέτοιο παιχνίδι»

00:33 EUROLEAGUE

Αταμάν: «Επιθετικά παίξαμε άθλια – Ίσως ήταν το στρες…»

00:24 EUROLEAGUE

Απογοήτευση ο Παναθηναϊκός, απογοήτευση και ο Αταμάν

00:11 EUROLEAGUE

Το πρόγραμμα του Final Four της Αθήνας

00:03 ΣΠΟΡ

Ταε Κβον Ντο: Τρία ακόμη μετάλλια για την Ελλάδα στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα

00:00 EUROLEAGUE

Άξιος της μοίρας του -Αποκλεισμός ντροπή για τον Παναθηναϊκό

23:36 ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Ανακούφιση στη Γκενκ για Καρέτσα

23:20 EUROLEAGUE

Αταμάν: «Στο πρώτο μέρος με τον Σορτς παίζαμε στην επίθεση τέσσερις εναντίον πέντε»

23:13 SUPER LEAGUE

ΠΑΟΚ – ΑΕΚ, Νίκολιτς: «Θέλω την ίδια νοοτροπία και απέναντι στον Ολυμπιακό»

22:59 SUPER LEAGUE

ΑΕΚ: Πρόβλημα στον μηνίσκο ο Γκατσίνοβιτς – Θα κάνει επέμβαση, ο χρόνος απουσίας του

22:37 SUPER LEAGUE

Τα highlights του ΠΑΟΚ – ΑΕΚ

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Newsbomb.gr Queen.gr Gossip-tv.gr astrology.gr
ΜΕΛΟΣ ened Monetized by DPG Digital Media Group
©2011-2026 Onsports.gr - All rights reserved
photo
Δείτε τη λίστα σας