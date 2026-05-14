Παναθηναϊκός, Λεσόρ: «Ήμασταν απροετοίμαστοι για ένα τέτοιο παιχνίδι»

Ο Γάλλος σέντερ των «πράσινων» στάθηκε στην εικόνα που παρουσίασε η ομάδα του στη σειρά και παραδέχθηκε πως ο Παναθηναϊκός δεν ήταν όσο έτοιμος έπρεπε για ένα παιχνίδι τέτοιου επιπέδου και απαιτήσεων.

«Ήμασταν απροετοίμαστοι για ένα τέτοιο παιχνίδι», ανέφερε χαρακτηριστικά ο Λεσόρ, σχολιάζοντας την ήττα που έβαλε τέλος στην πορεία της ομάδας στη φετινή Euroleague.

Οι δηλώσεις του Ματίας Λεσόρ στη Nova

«Είναι δύσκολο να αναλύσεις τι έγινε, είναι δύσκολο για το κλαμπ, τον κόσμο... Το συναίσθημα είναι ότι δεν εμφανιστήκαμε, δεν ήμασταν έτοιμοι, ήμασταν απροετοίμαστοι για ένα τέτοιο παιχνίδι. Δεν είναι αυτή η εικόνα που έπρεπε να δείξουμε και αυτό δεν ταιριάζει όταν φοράς τη φανέλα του Παναθηναϊκού.

Κερδίσαμε δύο φορές εδώ και δεν κάναμε αυτό που πρέπει στην έδρα μας. Είναι δύσκολο να μιλήσεις. Δεν μπορώ να εξηγήσω γιατί ήμασταν τόσο κακοί.

Ευχαριστούμε τον κόσμο που μας στήριξε και εδώ και στο ΟΑΚΑ. Τους στεναχωρήσαμε και ζητούμε συγνώμη για την εικόνα και αυτό που δείξαμε . Πρέπει να βελτιωθούμε. Πρέπει να επικεντρωθούμε στο πρωτάθλημα και να το κάνουμε και για αυτούς».