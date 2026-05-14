Αταμάν: «Επιθετικά παίξαμε άθλια – Ίσως ήταν το στρες…»

Οι δηλώσεις του Εργκίν Αταμάν:

«Συγχαρητήρια στη Βαλένθια για την εξαιρετική σεζόν της. Γύρισαν τη σειρά από 0-2 σε 3-2, είναι πολύ σημαντικό. Απόψε δεν παίξαμε καλό μπάσκετ.

Δεν ξέρω ίσως από το στρες που είχαμε για τα παιχνίδια που χάσαμε στην έδρα μας. Η Βαλένθια έδειξε χαρακτήρα κι έπαιξε εξαιρετική άμυνα.

Επιθετικά παίξαμε άθλια ειδικά στο πρώτο μέρος. Στο δεύτερο μέρος με τον Τολιόπουλο προσπαθήσαμε να γυρίσουμε το παιχνίδι. Χάσαμε όμως κάποιες εύκολες κατοχές και τους δώσαμε την ευκαιρία να πάρουν το παιχνίδι.

Είναι τα playoffs, χάσαμε φέτος το Final Four. Καλή τύχη στη Βαλένθια».