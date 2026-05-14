Άξιος της μοίρας του -Αποκλεισμός ντροπή για τον Παναθηναϊκό

Και όμως. Ο Παναθηναϊκός το κατάφερε και αυτό. Ο προβληματικός, καθ' όλη τη διάρκεια της σεζόν, Παναθηναϊκός δε μπόρεσε να σταθεί στο ύψος των περιστάσεων την πιο κρίσιμη στιγμή. Στο σπουδαιότερο παιχνίδι της χρονιάς ο Εργκίν Αταμάν και οι παίκτες του δεν κατάφεραν να ανταπεξέλθουν και γνώρισαν την ήττα με 81-64 από τη Βαλένθια. Αυτή ήταν η τρίτη συνεχόμενη ήττα από την ισπανική ομάδα η οποία πήρε απολύτως δίκαια και πανηγυρικά την πρόκριση στο Final-4 της Αθήνας.

Πλέον, ο Παναθηναϊκός καλείται να ανασυνταχθεί άμεσα και να βρει λύσεις τόσο σε αγωνιστικό όσο και σε εξωαγωνιστικό επίπεδο, μιας και οι δυό τομείς είναι αυτοί που έφεραν αυτή την παταγω΄δη αποτυχία της φετινής σεζόν.

Πολύ κακό και νευρικό ξεκίνημα και από τις δύο ομάδες, με τη Βαλένθια και τον Παναθηναϊκό να είναι άστοχοι, αλλά τους γηπεδούχους να ξεκινούν πολύ δυναμικά στον τομέα των ριμπάουντ, παίρνοντας ήδη 3 επιθετικά στα πρώτα δύο λεπτά με το σκορ να είναι στο 0-0. Και σαν να μην του έφτανε το κακό ξεκίνημα του Παναθηναϊκού ήρθε και ο τραυματισμός του Κένεθ Φαρίντ, 2:13 από την έναρξη, με τον Εργκίν Αταμάν αναγκαστικά να τον αποσύρει και να ρίχνει στη «μάχη» τον Ματίας Λεσόρ. Η Βαλένθια άνοιξε το σκορ μετά από 2:30 λεπτά αγώνα, δια χειρός Μπαντιό και με δύο ακόμα βολές του παίκτη των Ισπανών το σκορ έγινε 4-0 με τη συμπλήρωση τριών λεπτών αγώνα. Η επιθετική λειτουργία του Παναθηναϊκού ήταν τραγική, οι επιλογές στην επίθεση ήταν άθλιες, ο Όσμαν είναι χαρακτηριστικό πως είχε δεχθεί δύο τάπες και το σκορ είχε γίνει 6-0 στο πρώτο τετράλεπτο. Με τον Αταμάν να έχει αλλάξει τα τρία πέμπτα της πεντάδας του (Γκραντ, Ρογκαβόπουλος, Λεσόρ). Κάποια στιγμή ο Παναθηναϊκός θα σκόραρε και 4:45 από την έναρξη του αγώνα ο Ναν έκανε το 6-2, με τους διαιτητές να κάνουν τη… δουλειά τους και στο πεντάλεπτο του αγώνα οι «πράσινοι» να έχουν συμπληρώσει τα ομαδικά φάουλ, τη στιγμή που η Βαλένθια είχε μόλις ένα (1).

Το δεύτερο πεντάλεπτο της πρώτης περιόδου ξεκίνησε με δύο ακόμα βολές για τη Βαλένθια, από τον Κι αυτή τη φορά, ενώ στη συνέχεια ο Παναθηναϊκός έδωσε ένα ακόμα ελεύθερο τρίποντο και η Βαλένθια πήρε προβάδισμα με 11-4. Ο Λεσόρ πέτυχε το γκολ-φάουλ απέναντι στον Ρίβερς, αλλά ο Γιαβόρ καταστρατηγώντας για μία ακόμα φορά τους κανονισμούς ακύρωσε το καλάθι. Ο Χέιζ-Ντέιβις για ένα ακόμα ματς ήταν σε… άλλο γήπεδο και δε μπορούσε να βοηθήσει με τους «πράσινους» να χάνουν το ένα λει απ μετά το άλλο. Ο Κοστέλο με τρίποντο έκανε το 14-8, με τα διαιτητικά… όργανα να συνεχίζονται με τους Γιαβόρ, Λοτερμόζερ και Νέντοβιτς να μη βλέπουν ξεκάθαρο φάουλ πάνω στον Ναν και τον Λεσόρ να κάνει το 14-10 που ήταν και το σκορ της πρώτης περιόδου.

Με τους «πράσινους» μετά από δέκα λεπτά αγώνα να έχουν 4/9 δίποντα και 0/7 τρίποντα, πετυχαίνοντας μόλις 10 πόντους.

Προβάδισμα ο Παναθηναϊκός, σερί η Βαλένθια

Στο δεύτερο δεκάλεπτο ο Εργκίν Αταμάν αποφασίζει να πάει με small ball και ξεκινάει με τους Γκραντ, Ναν, Ρογκαβόπουλο, Όσμαν στο «4» και στο «5» τον Χουάντσο. Ο Έλληνας παίκτης έκανε πάρα πολύ καλή δουλειά στο κομμάτι των ριμπάουντ και ο Ναν με τρίποντο μείωσε στον πόντο. Ο Γκραντ έδωσε προβάδισμα στον Παναθηναϊκό, κάτι που έκανε και ο Ναν στο 12’ (16-17). Ο Ναν πέρασε στον πάγκο για να πάρει ανάσες, ο Γκραντ επέστρεψε όπως και ο Λεσόρ με τον Παναθηναϊκό να αλλάζει και πάλι σχήμα. Αυτό δεν λειτούργησε και στο επόμενο δίλεπτο η Βαλένθια έκανε σερί 7-0 και προηγήθηκε με 23-17 με πρωταγωνιστή τον Μπράξτον Κι, με τον Εργκίν Αταμάν να μην περιμένει το τηλεοπτικό τάιμ άουτ και να παίρνει εκείνος στο 14’. Τα συνεχόμενα λάθη του Ρογκαβόπουλου στην επίθεση έδωσαν τη δυνατότητα να ανοίξει η διαφορά υπέρ της Βαλένθια, 25-17, με τον Αταμάν να αποσύρει άμεσα τον Έλληνα παίκτη και τον Τσέντι Όσμαν να κάνει το 25-18 με μία βολή.

Παιχνίδι χωρίς καμία μπασκετική λογική σε άμυνα και επίθεση

Ο Παναθηναϊκός συνέχιζε να παίζει χωρίς καμία λογική. Από τη μία έδινε συνεχόμενα ελεύθερα τρίποντα στη Βαλένθια (η οποία είχε 0/3 συνεχόμενα) και από την άλλη στην επίθεση δεν υπήρχε κανένα απολύτως πλάνο, με επιθέσεις άστοχες και εκτός λογικής. Σε μία από αυτές η Βαλένθια βρήκε το μακρινό ριμπάουντ και ταυτόχρονα δύο ακόμα πόντους στο ανοικτό γήπεδο με τον Ντε Λαρέα να κάνει το 27-18 και τον Παναθηναϊκό να βάζει τα χέρια του και να βγάζει τα μάτια του. Αμέσως μετά το τάιμ άουτ του Αταμάν ο Ναν έκανε ένα ακόμα λάθος, η Βαλένθια βρήκε δύο ακόμα πόντους στον αιφνιδιασμό και ο τεχνικός του Παναθηναϊκού δέχθηκε τεχνική ποινή με τη διαφορά να εκτοξεύεται στους 12 πόντους, 30-18, κάτι λιγότερο από 4 λεπτά για το τέλος του πρώτου μέρους.

Σερί 19-1 με τον Παναθηναϊκό σε ρόλο κομπάρσου

Η Βαλένθια είχε επιβάλει πλήρως τον ρυθμό της και παρά τη… φτωχή επιθετική της συγκομιδή είχε καταφέρει να πάρει διαφορά 17 πόντων, 35-18. Η ομάδα του Μαρτίνεθ από τη στιγμή που βρέθηκε πίσω στο σκορ με 16-17 στο 12’ έτρεξε σερί 19-1(!!!!) κάνοντας τον Παναθηναϊκό να μοιάζει ο απόλυτος κομπάρσος. Στις τελευταίες φάσεις του ημιχρόνου ο Μάριους Γκριγκόνις έδωσε λύσεις στην άμυνα με τα τρία ριμπάουντ που μάζεψε και με τρίποντο λίγο πριν το τέλος ο Χέιζ-Ντέιβις έκανε το 35-23 που ήταν το σκορ του πρώτου ημιχρόνου.

Με τη συμπλήρωση 20 λεπτών αγώνα ο Παναθηναϊκός πήγε στα αποδυτήρια έχοντας σκοράρει 10 πόντους στο πρώτο δεκάλεπτο και 13 στο δεύτερο με τραγικά ποσοστά. 7/16 δίποντα (43,8%), 2/15 τρίποντα (13,3%) και 3 ασίστ για 8 λάθη.

Ο Χέιζ-Ντέιβις ρυθμό όμως ο Παναθηναϊκός δεν είχε πλάνο

Πολύ κακό το ξεκίνημα του Παναθηναϊκού και στο δεύτερο μέρος με τον Μοντέρο να συνεχίζει να κάνει ζημιά στον Παναθηναϊκό και τη Βαλένθια να παίρνει προβάδισμα 16 πόντων, 39-23. Η ομάδα του Αταμάν συνέχιζε να μην έχει κανένα απολύτως πλάνο στο παιχνίδι του με τον Χέιζ-Ντέιβις να παίρνει προσωπικές ενέργειες και με πέντε δικούς του πόντους να μειώνει σε 39-28. Την ίδια στιγμή ο Τολιόπουλος προσπαθούσε να «εκτελέσει» και μόλις βρήκε τον χώρο και τον χρόνο δεν λάθεψε και με 5 πόντους δικούς του έκανε το 43-33. Αμέσως μετά ακολούθησε ένα ακόμα τρίποντο, από τον Γκραντ αυτή τη φορά και η διαφορά έπεσε στους 7 πόντους, 43-36, πέντε λεπτά πριν από τη συμπλήρωση και της τρίτης περιόδου.

Ο Τολιόπουλος άλλαξε τα δεδομένα και ο Χουάντσο «έκλεισε» το δεκάλεπτο στο -6

Χέιζ και Τολιόπουλος συνέχιζαν να «πυροβολούν» και να ροκανίζουν τη διαφορά, αλλά ο Παναθηναϊκός συνέχιζε να μην παίζει ορθολογικό μπάσκετ. Πολλά τα λάθη στην επίθεση, πολλές οι κακές επιλογές και πάνω που ο Παναθηναϊκός πήγαινε να μειώσει ακόμα περισσότερο, η Βαλένθια έβρισκε τον τρόπο να κρατάει στα χέρια της τις τύχες του αγώνα. Ο Μπαντιό έκανε το 50-42, ο Τολιόπουλος μείωσε και πάλι στους 6 πόντους και ο Όσμαν έκανε το 54-47, 35 δεύτερα πριν τη λήξη. Με τον Ναν να είναι σε… άλλο γήπεδο, ο Αταμάν έριξε στο παρκέ τον Γκραντ και 4 φοργουορντ (Ρογκαβόπουλο, Όσμαν, Χέιζ, Χουάντσο) , ο Μπαντιό όμως έκανε και πάλι τα δικά του, αλλά ο Χουάντσο με τρίποντο στην εκπνοή έκανε το 56-50.

Κατώτερος των περιστάσεων την πιο κρίσιμη στιγμή

Ο Παναθηναϊκός τα ήθελε και τα… πάθαινε, καθώς στο ξεκίνημα της τέταρτης περιόδου οι «πράσινοι» έχασαν δύο λει απ από αυτά που δεν… χάνονται με τους Τολιόπουλο και Όσμαν. Και αντί να πέσει η διαφορά στους δύο πόντους, η Βαλένθια βρήκε τρίποντο και έκανε το 59-50. Η απάντηση ήρθε άμεσα από τον Όσμαν που έκανε το 61-53, ενώ και ο Χουάντσο μείωσε στους 6 πόντους. Με τη διαφορά στους 8 ο Όσμαν συνέχιζε να χάνει τα λέι απ, οι «πράσινοι» άφηναν τη Βαλένθια να παίρνει το ένα επιθετικό μετά το άλλο και ο Τόμπσον με τρίποντο έκανε το 66-55. Ο Γκραντ έχασε ένα ακόμα λέι απ και ο Ντε Λαρέα με ένα ακόμα τρίποντο εκτίναξε και πάλι τη διαφορά στους 14 πόντους, 69-55, αναγκάζοντας τον Αταμάν να καλέσει άμεσα τάιμ άουτ, αλλά το παιχνίδι να μη γυρίζει ποτέ και τη Βαλένθια να παίρνει τη σπουδαία πρόκριση.

Τα Δεκάλεπτα: 14-10, 35-23, 56-50, 81-64

