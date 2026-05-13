ΑΕΚ: Πρόβλημα στον μηνίσκο ο Γκατσίνοβιτς – Θα κάνει επέμβαση, ο χρόνος απουσίας του

Ο Σέρβος μέσος έμεινε για δεύτερο σερί ματς εκτός αποστολής, καθώς δεν ήταν στην Τούμπα για το ΠΑΟΚ – ΑΕΚ.

Ο Μάρκο Νίκολιτς, μιλώντας στη συνέντευξη Τύπου αποκάλυψε ότι ο «Γκάτσι» αντιμετωπίζει πρόβλημα στο γόνατο και υποβληθεί σε επέμβαση στον μηνίσκο. Ο χρόνος απουσίας του υπολογίζεται ότι θα είναι 2-3 εβδομάδες.

Ο τεχνικός της ΑΕΚ, ανέφερε χαρακτηριστικά ότι: «Έχει ένα μικρό πρόβλημα τραυματισμού. Στην προπόνηση πριν τον Παναθηναϊκό είχε ένα θέμα με τον μηνίσκο. Θα κάνει αύριο επέμβαση και θα είναι έτοιμος σε δύο με τρεις εβδομάδες. Αντιμετώπιζε και ένα θέμα με τη μύτη, οπότε θα μπορέσει να το ξεπεράσει και αυτό».