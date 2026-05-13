Ελλάδα-Ολλανδία: 29-27 και φουλ για πρόκριση στο Ρότερνταμ

Απέναντι σε μία από τις πιο δυνατές ομάδες της Ευρώπης, με σταθερή παρουσία σε κορυφαίες διεθνείς διοργανώσεις, το αντιπροσωπευτικό μας συγκρότημα πραγματοποίησε εξαιρετική εμφάνιση και έδειξε χαρακτήρα και πήρε μια σπουδαία νίκη που της δίνει ψυχολογικό προβάδισμα για την πρόκριση.

Πλέον η Εθνική θα αγωνιστεί την Κυριακή στο Ρότερντμα (16:00) όπου θέλει να υπερασπιστεί τα δύο γκολ διαφορά που πήρε σήμερα για να εξασφαλίσει την παρουσία της στα τελικά του Παγκοσμίου πρωταθλήματος.

Τα πεντάλεπτα: 1-2, 6-3, 9-5, 11-8, 11-9, 14-12 (ημ.), 17-14, 18-18, 19-21, 20-23, 23-26, 29-27