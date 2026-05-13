Ολυμπιακός – Παναθηναϊκός 1-0: Πήρε το ντέρμπι και το προβάδισμα για το... σεντόνι

Προβάδισμα για τη 2η θέση που οδηγεί στα προκριματικά του Champions League, πήρε ο Ολυμπιακός. Οι «ερυθρόλευκοι» νίκησαν στο ντέρμπι με τον Παναθηναϊκό με σκορ 1-0. Έτσι ανέβηκαν στους 65 βαθμούς, τη στιγμή που ο ΠΑΟΚ έμεινε στους 63 λόγω της ισοπαλίας του με την ΑΕΚ.

Οι Πειραιώτες ήταν ανώτεροι σε όλη τη διάρκεια του ματς στο «Γ. Καραϊσκάκης». Απέναντι στον Παναθηναϊκό που δεν κατάφερε να δημιουργήσει ούτε μία σημαντική ευκαιρία για να φτάσει στο γκολ. Αρκέστηκε στο να κρατήσει το μηδέν, κάτι που άλλαξε στο τέλος του πρώτου μέρους με το γκολ του Ροντινέι (υπάρχουν διαμαρτυρίες για φάουλ του Ταρέμι πάνω στον Τουμπά).

Στο δεύτερο μέρος όσο κι αν προσπάθησαν οι «πράσινοι», δεν κατάφεραν σε κανένα σημείο να γίνουν απειλητικοί. Πραγματοποιώντας μία απ’ τις χειρότερες εμφανίσεις τους στα ντέρμπι της φετινής σεζόν.

Οι γηπεδούχοι είχαν καλές στιγμές για να φτάσουν και σε άλλα τέρματα, με την εικόνα του ματς να τους αδικεί αναφορικά με το τελικό σκορ υπέρ τους. Όμως η ουσία γι’ αυτούς ήταν οι τρεις βαθμοί, τη στιγμή που ο Παναθηναϊκός ήταν εμφανές πως δεν είχε κίνητρο.

Το φιλμ του αγώνα

11’ Σέντρα από αριστερά με τον Μπρούνο, ο Τουμπά έδιωξε με κεφαλιά σωτήρια πριν η μπάλα φτάσει στον Ταρέμι που ήταν έτοιμος απέναντι στην εστία.

17’ Φάση διαρκείας στην άμυνα του Παναθηναϊκού. Ο Ζέλσον προσποιήθηκε, σούταρε, η μπάλα κόντραρε και κατέληξε στον Τσικίνιο που γύρισε ωραία και από πλεονεκτική πλάγια θέση εντός περιοχής, σούταρε άουτ.

18’ Σέντρα από δεξιά, ο Τσικίνιο σε καλή θέση πήρε την κεφαλιά, χωρίς να βρει στόχο.

27’ Μπαλιάς του Καλάμπρια στην πλάτη της άμυνας του Ολυμπιακού, ο Τετέι δεν μπόρεσε να κοντρολάρει και να βγει τετ α τετ με τον Τζολάκη.

40’ Κλέψιμο στη μεσαία γραμμή, ο Ζέλσον γύρισε στον Ταρέμι με το σουτ του Ιρανού να κοντράρει και στη συνέχεια ο Μπρούνο σκόραρε. Όμως μετά από ειδοποίηση του VAR, ο διαιτητής τσέκαρε τη φάση και ακύρωσε το γκολ καθώς προηγήθηκε φάουλ του Σιπιόνι πάνω στον Ταμπόρδα στο ξεκίνημα της φάσης.

45+5’ Γκολ 1-0: Ο Καλάμπρια έκανε άτσαλο γύρισμα προς τα πίσω, ο Τουμπά βρέθηκε στο έδαφος από την προσπάθεια του Ταρέμι, ο Ιρανός μπήκε στην περιοχή, πλάσαρε στο δοκάρι και στην επαναφορά ο Ροντινέι σκόραρε στην κενή εστία!

49’ Σέντρα του Σφιντέρσκι, κεφαλιά του Τετέι με την μπάλα να παίρνει ύψος και να καταλήγει άουτ.

55’ Γέμισμα του Ρέτσου, ο Ταρέμι σε πλεονεκτική θέση στο ύψος του πέναλτι πήρε την κεφαλιά, πάνω στον Λαφόν.

60’ Φάουλ του Ροντινέι, η άμυνα του Παναθηναϊκού «ξέχασε» τον Ταρέμι ο οποίος ανενόχλητος στο δεύτερο δοκάρι στο ύψος της μικρής περιοχής, πλάσαρε με τον Λαφόν να διώχνει σε κόρνερ.

67’ Ωραία σέντρα του Ροντινέι από δεξιά, ο Ζέλσον στο δεύτερο δοκάρι κοντρόλαρε αλλά απ’ το ύψος της μικρής περιοχής σούταρε εντελώς άστοχα.

84’ Ο Ελ Κααμπί έκανε ωραία πάσα στον Τσικίνιο που μπήκε μόνος στην περιοχή από δεξιά, σούταρε δυνατά με τον Λαφόν να διώχνει στην γωνιά του.

90+2’ Ο Αντρέ Λουίζ μπήκε στην περιοχή από αριστερά, σούταρε από πλάγια θέση με την μπάλα να φεύγει άουτ.

Διαιτητής: Ράντε Ομπρένοβιτς (Σλοβενία)

Κίτρινες: 50’ Κοστίνια, 87’ Σιπιόνι - 76’ Καλάμπρια

Αποβολές: -

ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ (Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ): Τζολάκης, Κοστίνια, Ρέτσος, Πιρόλα, Μπρούνο, Γκαρθία, Έσε (36’ λ.τρ. Σιπιόνι), Ροντινέι, Μαρτίνς (73’ Αντρέ Λουίς), Τσικίνιο, Ταρέμι (73’ Ελ Κααμπί).

ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ (Ράφα Μπενίτεθ): Λαφόν, Καλάμπρια, Πάλμερ-Μπράουν, Τουμπά, Κυριακόπουλος, Τσέριν (78’ Τσιριβέγια), Κοντούρης (62’ Σιώπης), Ταμπόρδα (62’ Τζούριτσιτς), Αντίνο (46’ Ζαρουρί), Σβιντέρσκι (82’ Γιάγκουσιτς), Τετέι.