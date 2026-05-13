Βαθμολογία Stoiximan Super League: Δεύτερος ο Ολυμπιακός και όλα ανοιχτά για ΠΑΟΚ

Η νίκη του Ολυμπιακού επί του Παναθηναϊκού, σε συνδυασμό με το «Χ» στην Τούμπα έφερε τους «ερυθρόλευκους» στη δεύτερη θέση με δύο βαθμούς διαφορά και όλα, αναφορικά με τη δεύτερη θέση, θα κριθούν την Κυριακή στην τελευταία αγωνιστική των playoffs.

Τον πρώτο λόγο για την κατάκτηση της δεύτερης θέσης του πρωταθλήματος έχει πλέον ο Ολυμπιακός μετά την νίκη του επί του Παναθηναϊκού και την ισοπαλία του ΠΑΟΚ με την ΑΕΚ στην Τούμπα.

Ο Ολυμπιακός είναι πλέον στους 65 βαθμούς, με τον ΠΑΟΚ να ακολουθεί με 63 και την τελευταία αγωνιστική η ΑΕΚ να υποδέχεται την ομάδα του Πειραιά, ενώ ο Παναθηναϊκός αυτή του Ραζβάν Λουτσέσκου.

Η βαθμολογία των πλέι-οφ

ΑΕΚ 71

Ολυμπιακός 65

ΠΑΟΚ 63

Παναθηναϊκός 51

Το πρόγραμμα της τελευταίας αγωνιστικής της Stoiximan Super League

Κυριακή 17 Μαΐου 2026

19:30: ΑΕΚ - Ολυμπιακός

19:30: Παναθηναϊκός - ΠΑΟΚ

