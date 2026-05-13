Βαθμολογία Stoiximan Super League: Δεύτερος ο Ολυμπιακός και όλα ανοιχτά για ΠΑΟΚ

Τον πρώτο λόγο για την κατάκτηση της δεύτερης θέσης του πρωταθλήματος έχει πλέον ο Ολυμπιακός μετά την νίκη του επί του Παναθηναϊκού και την ισοπαλία του ΠΑΟΚ με την ΑΕΚ στην Τούμπα.

Ο Ολυμπιακός είναι πλέον στους 65 βαθμούς, με τον ΠΑΟΚ να ακολουθεί με 63 και την τελευταία αγωνιστική η ΑΕΚ να υποδέχεται την ομάδα του Πειραιά, ενώ ο Παναθηναϊκός αυτή του Ραζβάν Λουτσέσκου.

Η βαθμολογία των πλέι-οφ

ΑΕΚ 71

Ολυμπιακός 65

ΠΑΟΚ 63

Παναθηναϊκός 51

Το πρόγραμμα της τελευταίας αγωνιστικής της Stoiximan Super League

Κυριακή 17 Μαΐου 2026

19:30: ΑΕΚ - Ολυμπιακός

19:30: Παναθηναϊκός - ΠΑΟΚ