Βαλένθια - Παναθηναϊκός: «Συναγερμός» με Φαρίντ, αποχώρησε με πρόβλημα στο γόνατο

Ο Κένεθ Φαρίντ τραυματίστηκε στο αριστερό γόνατο στα πρώτα λεπτά του Game 5 απέναντι στη Βαλένθια και προκάλεσε ανησυχία στον Παναθηναϊκό.

Βαλένθια - Παναθηναϊκός: «Συναγερμός» με Φαρίντ, αποχώρησε με πρόβλημα στο γόνατο
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Με πρόβλημα ξεκίνησε ο καθοριστικός αγώνας στη Βαλένθια για τον Παναθηναϊκό.

Ο Κένεθ Φαρίντ τραυματίστηκε μόλις 2’13’’ μετά την έναρξη της αναμέτρησης και προκάλεσε έντονη ανησυχία στον πάγκο των «πράσινων».

Ο Αμερικανός σέντερ χτύπησε στο αριστερό γόνατο σε προσπάθειά του να δώσει σκριν, όταν συγκρούστηκε γόνατο με γόνατο με τον Ζαν Μοντέρο.

Ο Φαρίντ έμεινε για αρκετή ώρα στο παρκέ δείχνοντας να πονάει έντονα, με το ιατρικό επιτελείο του Παναθηναϊκού να σπεύδει άμεσα στο σημείο.

Λίγο αργότερα σηκώθηκε με τη βοήθεια των συμπαικτών του και κατευθύνθηκε προς τον πάγκο, χωρίς όμως να μπορεί να πατήσει κανονικά το αριστερό του πόδι.

Η εικόνα του Αμερικανού σέντερ προκάλεσε ανησυχία στο «πράσινο» στρατόπεδο, σε ένα ιδιαίτερα κρίσιμο παιχνίδι απέναντι στη Βαλένθια.

COMMENTS
LATEST NEWS
22:17 EUROLEAGUE

Βαλένθια - Παναθηναϊκός: «Συναγερμός» με Φαρίντ, αποχώρησε με πρόβλημα στο γόνατο

21:57 SUPER LEAGUE

Μπενίτεθ: «Δεχτήκαμε γκολ σε μια φάση που θα αναλυθεί πολύ»

21:40 SUPER LEAGUE

Βαθμολογία Stoiximan Super League: Δεύτερος ο Ολυμπιακός και όλα ανοιχτά για ΠΑΟΚ

21:39 EUROLEAGUE

LIVE Βαλένθια - Παναθηναϊκός

21:36 SUPER LEAGUE

ΠΑΟΚ – ΑΕΚ 1-1: Ο Μύθου τον κράτησε «ζωντανό» κόντρα στην Πρωταθλήτρια

21:32 ΣΠΟΡ

Ελλάδα-Ολλανδία: 29-27 και φουλ για πρόκριση στο Ρότερνταμ

21:29 SUPER LEAGUE

Ολυμπιακός – Παναθηναϊκός 1-0: Πήρε το ντέρμπι και το προβάδισμα για το... σεντόνι

21:17 ΜΠΑΣΚΕΤ

Ηττήθηκε από τη Μπεσίκτας και προβλημάτισε η Φενέρ πριν τον Ολυμπιακό

21:07 EUROLEAGUE

Η δωδεκάδα της Βαλένθια για το Game 5 (vid)

21:07 ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Μπαρτσελόνα: Έτοιμος για αποχώρηση ο Λεβαντόφσκι

20:50 EUROLEAGUE

Παναθηναϊκός: Με Γκριγκόνις και Τολιόπουλο απόψε, εκτός ο Καλαϊτζάκης

20:45 SUPER LEAGUE

ΑΕΚ: Στο Μουσείο Ιστορίας της «Ένωσης» η φανέλα του Ζοάο Μάριο μετά το γκολ τίτλου

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Newsbomb.gr Queen.gr Gossip-tv.gr astrology.gr
ΜΕΛΟΣ ened Monetized by DPG Digital Media Group
©2011-2026 Onsports.gr - All rights reserved
photo
Δείτε τη λίστα σας