Βαλένθια - Παναθηναϊκός: «Συναγερμός» με Φαρίντ, αποχώρησε με πρόβλημα στο γόνατο

Με πρόβλημα ξεκίνησε ο καθοριστικός αγώνας στη Βαλένθια για τον Παναθηναϊκό.

Ο Κένεθ Φαρίντ τραυματίστηκε μόλις 2’13’’ μετά την έναρξη της αναμέτρησης και προκάλεσε έντονη ανησυχία στον πάγκο των «πράσινων».

Ο Αμερικανός σέντερ χτύπησε στο αριστερό γόνατο σε προσπάθειά του να δώσει σκριν, όταν συγκρούστηκε γόνατο με γόνατο με τον Ζαν Μοντέρο.

Ο Φαρίντ έμεινε για αρκετή ώρα στο παρκέ δείχνοντας να πονάει έντονα, με το ιατρικό επιτελείο του Παναθηναϊκού να σπεύδει άμεσα στο σημείο.

Λίγο αργότερα σηκώθηκε με τη βοήθεια των συμπαικτών του και κατευθύνθηκε προς τον πάγκο, χωρίς όμως να μπορεί να πατήσει κανονικά το αριστερό του πόδι.

Η εικόνα του Αμερικανού σέντερ προκάλεσε ανησυχία στο «πράσινο» στρατόπεδο, σε ένα ιδιαίτερα κρίσιμο παιχνίδι απέναντι στη Βαλένθια.