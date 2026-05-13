ΠΑΟΚ – ΑΕΚ 1-1: Ο Μύθου τον κράτησε «ζωντανό» κόντρα στην Πρωταθλήτρια

ΠΑΟΚ και ΑΕΚ αναδείχθηκαν ισόπαλοι 1-1 στην Τούμπα, για την 5η αγωνιστική των playoffs της Super League, σε ένα αποτέλεσμα που διατηρεί τους «ασπρόμαυρους» στη μάχη της δεύτερης θέσης.

Η ομάδα του Ραζβάν Λουτσέσκου είχε ισχυρό βαθμολογικό κίνητρο απέναντι στην ήδη πρωταθλήτρια ΑΕΚ, ωστόσο πλέον βρίσκεται στην τρίτη θέση με 63 βαθμούς, μετά και τη νίκη του Ολυμπιακού επί του Παναθηναϊκού.

Έτσι, την τελευταία αγωνιστική ο ΠΑΟΚ χρειάζεται νίκη απέναντι στον Παναθηναϊκό στη Λεωφόρο και παράλληλα απώλεια βαθμών του Ολυμπιακού κόντρα στην ΑΕΚ στη Νέα Φιλαδέλφεια, ώστε να ελπίζει στη δεύτερη θέση.

Η ΑΕΚ του Μάρκο Νίκολιτς κατάφερε να προηγηθεί στο 73ο λεπτό με τον Λούκα Γιόβιτς, ο οποίος πέρασε ως αλλαγή και συνέχισε την εντυπωσιακή του σεζόν, φτάνοντας τα 21 γκολ σε όλες τις διοργανώσεις.

Ο ΠΑΟΚ, ωστόσο, βρήκε απάντηση λίγο πριν από το τέλος. Στο 88ο λεπτό ο Ανέστης Μύθου, που είχε επίσης περάσει ως αλλαγή, σκόραρε με κεφαλιά και διαμόρφωσε το τελικό 1-1 μέσα σε έξαλλους πανηγυρισμούς στην Τούμπα.

Η τελευταία αγωνιστική των playoffs φέρνει για την ΑΕΚ τη φιέστα τίτλου απέναντι στον Ολυμπιακό στην Allwyn Arena, ενώ ο ΠΑΟΚ θα αντιμετωπίσει εκτός έδρας τον Παναθηναϊκό σε ένα ματς που ενδέχεται να είναι το τελευταίο των «πράσινων» στη Λεωφόρο.

Η εξέλιξη του ΠΑΟΚ - ΑΕΚ

Ο ΠΑΟΚ, μετά το πρώτο 5λεπτο της αναμέτρησης πήρε την κατοχή της μπάλας και προσπάθησε να πιέσει, ωστόσο η ΑΕΚ ήταν καλά στημένη στον αγωνιστικό χώρο. Μια στιγμή απροσεξίας του Βίντα, όμως, έφερε την πρώτη μεγάλη ευκαιρία, με τον Μπρινιόλι να αποκρούει το σουτ του Γερεμέγιεφ μέσα από την περιοχή στο 14’.

Η απάντηση της «Ένωσης» ήρθε με back-to-back ευκαιρίες με δύο κεφαλιές στο 18ο λεπτό. Ο Παβλένκα έδιωξε εντυπωσιακά σε κόρνερ την προσπάθεια του Βάργκα, ενώ στη συνέχεια ο Βίντα έστειλε την μπάλα πάνω από την εστία.

Η ΑΕΚ ήταν ανώτερη στη συνέχεια του παιχνιδιού, φτάνοντας εύκολα στην αντίπαλη εστία. Οι παίκτες του Νίκολιτς ήταν απειλητικοί, φτάνοντας κοντά στο γκολ με το σουτ του Ζοάο Μάριο (στο 28’) και το γύρισμα του Ρότα (στο 34’), όπου Μαρίν και Βάργκα δεν μπόρεσαν να βρουν την μπάλα με προβολή!

Ο ΠΑΟΚ είχε ακόμα μια τελική με τον Γερεμέγιεφ στο 33ο λεπτό, ενώ γενικά αντιμετώπισε προβλήματα στο πρώτο μέρος, κάτι που έκανε έξαλλο τον Λουτσέσκου.

Οι γηπεδούχοι, πάντως, θα μπορούσαν να είχαν πάει προηγούμενοι στο ημίχρονο, αλλά η κεφαλιά του Μεϊτέ πέρασε λίγο πάνω από την εστία του Μπρινιόλι στο πρώτο λεπτό των καθυστερήσεων.

Ο Βάργκα, ο οποίος αντιμετώπισε πρόβλημα στη μέση στα τελευταία λεπτά του πρώτου μέρους, έγινε αναγκαστική στην ανάπαυλα, με τον Λιούμπισιτς να παίρνει τη θέση του.

Οι γηπεδούχοι μπήκαν καλύτερα στο δεύτερο ημίχρονο και πίεσε την «Ένωση», φτάνοντας κοντά στο γκολ στο 56ο λεπτό, όπου έχασαν μεγάλη διπλή ευκαιρία. Αρχικά, ο Μπρινιόλι έκανε μεγάλη επέμβαση σε πλασέ του Ζίβκοβιτς και στην εξέλιξη της φάσης, ο Βίντα έκοψε σε κόρνερ την προσπάθεια του Γερεμέγιεφ!

Ο ΠΑΟΚ έμοιαζε να παίζει μια ταχύτητα πιο πάνω σε σχέση με το πρώτο ημίχρονο κι απειλούσε με μεγαλύτερη ευκολία, ωστόσο η μεγαλύτερη ευκαιρία ήρθε από την ΑΕΚ. Ο Ζίνι, έπειτα από αντεπίθεση, έκανε το σουτ μέσα από την περιοχή, αλλά η μπάλα χτύπησε στο οριζόντιο δοκάρι του Παβλένκα στο 60ο λεπτό.

Δύο λεπτά αργότερα, οι φιλοξενούμενοι βρέθηκαν ξανά κοντά στο 0-1, με τον τερματοφύλακα του ΠΑΟΚ να διώχνει εντυπωσιακά το σουτ του Ζοάο Μάριο.

Η ΑΕΚ δεν κατάφερε μόνο να απορροφήσει την πίεση που άσκησε ως το 60ο λεπτό ο «Δικέφαλος του Βορρά», αλλά έφερε και το παιχνίδι στα μέτρα της, κάτι που είχε ως αποτέλεσμα να βρει και γκολ.

Δύο αλλαγές του Νίκολιτς έκαναν και πάλι τη διαφορά, καθώς ο Κουτέσα έκανε ωραία πάσα στον Γιόβιτς κι εκείνος με όμορφο πλασέ έστειλε την μπάλα στα δίχτυα για το 0-1 στο 73ο λεπτό. Ο Σέρβος έφτασε τα 17 τέρματα σε 25 αγώνες στο πρωτάθλημα.

Μετά το προβάδισμα των «κιτρινόμαυρων», ο Λουτσέσκου έβαλε στον αγώνα τους Μύθου και Μπιάνκο, αντι των Γερεμέγεφ και Μεϊτέ. Ο πρώτος ήταν αυτός που έδωσε τη λύση για τον ΠΑΟΚ, καθώς ισοφάρισε σε 1-1 στο 88ο λεπτό, με κεφαλιά, έπειτα από κόρνερ του Ζίβκοβιτς.

Ένα λεπτό αργότερα, οι παίκτες του Λουτσέσκου έχασαν μεγάλη ευκαιρία για να ανατρέψουν την κατάσταση, ωστόσο η κεφαλιά του Γιακουμάκη από κοντά, κατέληξε άουτ.

Διαιτητής: Σβεν Γιαμπλόνσκι (Γερμανία)

Κίτρινες: Μπάμπα, Μπιάνκο, Ζίβκοβιτς – Κοϊτά.

ΠΑΟΚ (Ράζβαν Λουτσέσκου): Παβλένκα, Κένι (46’ Σάντσες), Κεντζιόρα, Μιχαηλίδης, Μπάμπα, Οζντόεφ, Μεϊτέ (75’ Μπιάνκο), Ζίβκοβιτς, Κωνσταντέλιας (85’ Γιακουμάκης), Τάισον (82’ Πέλκας), Γερεμέγεφ (74’ Μύθου).

ΑΕΚ (Μάρκο Νίκολιτς): Μπρινιόλι, Ρότα, Βίντα, Ρέλβας, Πενράις, Πινέδα, Μαρίν, Ζοάο Μάριο (71’ Κουτέσα), Κοϊτά (63’ Γιόβιτς), Βάργκα (46’ Λιούμπισιτς), Ζίνι (83’ Μάνταλος).