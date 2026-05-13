Ηττήθηκε από τη Μπεσίκτας και προβλημάτισε η Φενέρ πριν τον Ολυμπιακό

Η ομάδα της Μπεσίκτας επικράτησε αυτής του Σαρούνας Γιασικεβίτσιους με 85-72, με τον Λιθουανό να «πονοκεφαλιάζει» πριν από το παιχνίδι με τον Ολυμπιακό.

Ήττα… σοκ γνώρισε η Φενέρμπαχτσε από την Μπεσίκτας με 85-72, με την ομάδα του Σαρούνας Γιασικεβίτσιους να προβληματίζει έντονα με το… καλησπέρα. Είναι χαρακτηριστικό ότι η πρωταθλήτρια Ευρώπης βρέθηκε να χάνει με 1-24 στο ξεκίνημα της αναμέτρησης, με τον Λιθουανό τεχνικό να έχει να διορθώσει πολλά λίγες ημέρες πριν τον ημιτελικό με τον Ολυμπιακό.

Μάλιστα με την νίκη της αυτή η ομάδα του Ντούσαν Αλιμπέγιβιτς έφτασε το ρεκόρ της στο 25-5 και «κλείδωσε» την πρώτη θέση του πρωταθλήματος.

Κορυφαίος για τους νικητές ήταν ο Μάθιους που είχε 16 πόντους, 3 ριμπάουντ, 2 κλεψίματα και 2 ασίστ, ενώ ο Λέμαρ είχε 12 πόντους και 3 ασίστ και ο Ντότσον 14 πόντους και 5 ασίστ.

Για τη Φενέρ ο Μέλι τελείωσε τον αγώνα με 12 πόντους και τον ακολούθησε ο Μπιτίμμε 11.

Τα δεκάλεπτα: 9-26, 28-49, 52-65, 72-85

