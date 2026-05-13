Μπαρτσελόνα: Έτοιμος για αποχώρηση ο Λεβαντόφσκι

Ο Πολωνός στράικερ σύμφωνα με τους συμπατριώτες του έχει αποφασίσει να φύγει απ’ τη Βαρκελώνη και να συνεχίσει πιθανότατα στη Σαουδική Αραβία. 

Το τέλος της παρουσίας του Ρόμπερτ Λεβαντόφσκι στη Μπαρτσελόνα, μοιάζει να είναι κοντά. Ο Πολωνός στράικερ ολοκληρώνει τη συνεργασία του με τους Καταλανούς στο τέλος της σεζόν, καθώς τελειώνει το συμβόλαιό του. Κι όπως φαίνεται δε θα ανανεωθεί.

Τα ΜΜΕ της πατρίδας του έμπειρου στράικερ, υποστηρίζουν πως ο παίκτης έχει πάρει την απόφασή του να φύγει. Ο βασικός λόγος είναι ο μειωμένος ρόλος που του προσφέρει η Μπαρτσελόνα για τη νέα σεζόν. Κάτι που ο ίδιος δεν αποδέχεται.

Ήδη έχει δεχτεί πρόταση απ’ το Σικάγο στο MLS, όμως δεδομένα θα υπάρξει τεράστιο ενδιαφέρον από τη Σαουδική Αραβία. Κάτι που δεν αφήνει αδιάφορο τον Ρόμπερτ Λεβαντόφσκι.

