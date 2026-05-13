· Παναθηναϊκός

Μπενίτεθ: «Δεχτήκαμε γκολ σε μια φάση που θα αναλυθεί πολύ»

Ο Ισπανός τεχνικός μίλησε για το τέρμα που έδωσε το προβάδισμα και τη νίκη στον Ολυμπιακό, λόγω της πτώσης του Τουμπά από την προσπάθεια του Ταρέμι. 

Μπενίτεθ: «Δεχτήκαμε γκολ σε μια φάση που θα αναλυθεί πολύ»
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Ο Παναθηναϊκός διαμαρτύρεται για φάουλ πάνω στον Τουμπά, στη φάση που καταλήγει στο γκολ του Ροντινέι. Το οποίο και τελικά έκρινε το αποτέλεσμα στο ντέρμπι αιωνίων. Ο Ράφα Μπενίτεθ μίλησε για φάση που θα αναλυθεί πολύ.

Οι δηλώσεις του στην Cosmote TV:

«Θα συμφωνήσω ότι αρκετά πράγματα δεν ήταν υπέρ μας σήμερα, ειδικά από την στιγμή που πάει να τελειώσει το πρώτο ημίχρονο και δεχόμαστε γκολ σε μια φάση που θα αναλυθεί πολύ νομίζω. Μπορεί να δοθεί κι από την μία πλευρά κι από την άλλη. Αντιδράσαμε καλά στο 2ο ημίχρονο, προσπαθήσαμε να αλλάξαμε τον ρου του αγώνα. Διαχειρίστηκε καλά το μομέντουμ ο Ολυμπιακός και δεν καταφέραμε να φτάσουμε στο γκολ της ισοφάρισης».

Για την επιλογή να παίξει με 2 επιθετικούς και το τι είναι αυτό που δεν λειτούργησε: «Η ιδέα μας πίσω από την χρησιμοποίηση 2 επιθετικών είναι το ότι η αντίπαλη ομάδα παίζει συνήθως αρκετά ψηλά. Κάναμε μια πολύ καλή αντεπίθεση και ο Τετέι θα μπορούσε να σπάσει την μπάλα στον Σφιντέρσκι. Λειτούργησε αυτό που θέλαμε να κάνουμε σε κάποια κομμάτια».

COMMENTS
LATEST NEWS
22:17 EUROLEAGUE

Βαλένθια - Παναθηναϊκός: «Συναγερμός» με Φαρίντ, αποχώρησε με πρόβλημα στο γόνατο

21:57 SUPER LEAGUE

Μπενίτεθ: «Δεχτήκαμε γκολ σε μια φάση που θα αναλυθεί πολύ»

21:40 SUPER LEAGUE

Βαθμολογία Stoiximan Super League: Δεύτερος ο Ολυμπιακός και όλα ανοιχτά για ΠΑΟΚ

21:39 EUROLEAGUE

LIVE Βαλένθια - Παναθηναϊκός

21:36 SUPER LEAGUE

ΠΑΟΚ – ΑΕΚ 1-1: Ο Μύθου τον κράτησε «ζωντανό» κόντρα στην Πρωταθλήτρια

21:32 ΣΠΟΡ

Ελλάδα-Ολλανδία: 29-27 και φουλ για πρόκριση στο Ρότερνταμ

21:29 SUPER LEAGUE

Ολυμπιακός – Παναθηναϊκός 1-0: Πήρε το ντέρμπι και το προβάδισμα για το... σεντόνι

21:17 ΜΠΑΣΚΕΤ

Ηττήθηκε από τη Μπεσίκτας και προβλημάτισε η Φενέρ πριν τον Ολυμπιακό

21:07 EUROLEAGUE

Η δωδεκάδα της Βαλένθια για το Game 5 (vid)

21:07 ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Μπαρτσελόνα: Έτοιμος για αποχώρηση ο Λεβαντόφσκι

20:50 EUROLEAGUE

Παναθηναϊκός: Με Γκριγκόνις και Τολιόπουλο απόψε, εκτός ο Καλαϊτζάκης

20:45 SUPER LEAGUE

ΑΕΚ: Στο Μουσείο Ιστορίας της «Ένωσης» η φανέλα του Ζοάο Μάριο μετά το γκολ τίτλου

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Newsbomb.gr Queen.gr Gossip-tv.gr astrology.gr
ΜΕΛΟΣ ened Monetized by DPG Digital Media Group
©2011-2026 Onsports.gr - All rights reserved
photo
Δείτε τη λίστα σας