Μπενίτεθ: «Δεχτήκαμε γκολ σε μια φάση που θα αναλυθεί πολύ»

Ο Παναθηναϊκός διαμαρτύρεται για φάουλ πάνω στον Τουμπά, στη φάση που καταλήγει στο γκολ του Ροντινέι. Το οποίο και τελικά έκρινε το αποτέλεσμα στο ντέρμπι αιωνίων. Ο Ράφα Μπενίτεθ μίλησε για φάση που θα αναλυθεί πολύ.

Οι δηλώσεις του στην Cosmote TV:

«Θα συμφωνήσω ότι αρκετά πράγματα δεν ήταν υπέρ μας σήμερα, ειδικά από την στιγμή που πάει να τελειώσει το πρώτο ημίχρονο και δεχόμαστε γκολ σε μια φάση που θα αναλυθεί πολύ νομίζω. Μπορεί να δοθεί κι από την μία πλευρά κι από την άλλη. Αντιδράσαμε καλά στο 2ο ημίχρονο, προσπαθήσαμε να αλλάξαμε τον ρου του αγώνα. Διαχειρίστηκε καλά το μομέντουμ ο Ολυμπιακός και δεν καταφέραμε να φτάσουμε στο γκολ της ισοφάρισης».

Για την επιλογή να παίξει με 2 επιθετικούς και το τι είναι αυτό που δεν λειτούργησε: «Η ιδέα μας πίσω από την χρησιμοποίηση 2 επιθετικών είναι το ότι η αντίπαλη ομάδα παίζει συνήθως αρκετά ψηλά. Κάναμε μια πολύ καλή αντεπίθεση και ο Τετέι θα μπορούσε να σπάσει την μπάλα στον Σφιντέρσκι. Λειτούργησε αυτό που θέλαμε να κάνουμε σε κάποια κομμάτια».