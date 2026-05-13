Μεντιλίμπαρ: «Δεν σκοράραμε όσο έπρεπε – Η ΑΕΚ δε θα μας χαριστεί»

Ο Ολυμπιακός νίκησε τον Παναθηναϊκό, αλλά ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ δεν έμεινε ικανοποιημένος. Ο λόγος ήταν οι ευκαιρίες που δεν έκανε γκολ η ομάδα του. Όσο για τη «μάχη» της 2ης θέσης, ξεκαθάρισε πως η ΑΕΚ δεν θα… χαριστεί στους «ερυθρόλευκους», οπότε όλα είναι ανοιχτά.

Οι δηλώσεις του Μεντιλίμπαρ στην Cosmote TV:

«Κρατάω το αποτέλεσμα, διότι δεν είμαστε ευχαριστημένοι από την εμφάνιση. Βάσει των ευκαιριών μας δεν σκοράραμε όσο έπρεπε, δεν ήμασταν ήρεμοι. Πρέπει να καθαρίζουμε νωρίτερα τα ματς και να είμαστε πιο ήρεμοι στα τελευταία λεπτά.

Ο Ροντινέι είναι εξτρέμ πια, δεν είναι δεξιός μπακ! Τρέχει, πιέζει, σκοράρει, δεν βοηθάει στην άμυνα, επομένως είναι μια λύση για τα εξτρέμ για μας πλέον.

Και σήμερα ήταν ένα παιχνίδι... παγίδα! Θα περίμενε κάποιος ότι η ΑΕΚ θα πήγαινε χαλαρή στη Θεσσαλονίκη μετά το πρωτάθλημα, όμως πάλεψε, όπως πρέπει και εμείς γενικά. Η ΑΕΚ δεν θα μας χαριστεί, όλα είναι ανοιχτά για τη 2η θέση».