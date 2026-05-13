· Ολυμπιακός

Μεντιλίμπαρ: «Δεν σκοράραμε όσο έπρεπε – Η ΑΕΚ δε θα μας χαριστεί»

Ο προπονητής του Ολυμπιακού μίλησε για αυτό που δεν του άρεσε στη νίκη επί του Παναθηναϊκού, ενώ τόνισε πως όλα είναι ανοιχτά για τη 2η θέση. 

Μεντιλίμπαρ: «Δεν σκοράραμε όσο έπρεπε – Η ΑΕΚ δε θα μας χαριστεί»
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Ο Ολυμπιακός νίκησε τον Παναθηναϊκό, αλλά ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ δεν έμεινε ικανοποιημένος. Ο λόγος ήταν οι ευκαιρίες που δεν έκανε γκολ η ομάδα του. Όσο για τη «μάχη» της 2ης θέσης, ξεκαθάρισε πως η ΑΕΚ δεν θα… χαριστεί στους «ερυθρόλευκους», οπότε όλα είναι ανοιχτά.

Οι δηλώσεις του Μεντιλίμπαρ στην Cosmote TV:

«Κρατάω το αποτέλεσμα, διότι δεν είμαστε ευχαριστημένοι από την εμφάνιση. Βάσει των ευκαιριών μας δεν σκοράραμε όσο έπρεπε, δεν ήμασταν ήρεμοι. Πρέπει να καθαρίζουμε νωρίτερα τα ματς και να είμαστε πιο ήρεμοι στα τελευταία λεπτά.

Ο Ροντινέι είναι εξτρέμ πια, δεν είναι δεξιός μπακ! Τρέχει, πιέζει, σκοράρει, δεν βοηθάει στην άμυνα, επομένως είναι μια λύση για τα εξτρέμ για μας πλέον.

Και σήμερα ήταν ένα παιχνίδι... παγίδα! Θα περίμενε κάποιος ότι η ΑΕΚ θα πήγαινε χαλαρή στη Θεσσαλονίκη μετά το πρωτάθλημα, όμως πάλεψε, όπως πρέπει και εμείς γενικά. Η ΑΕΚ δεν θα μας χαριστεί, όλα είναι ανοιχτά για τη 2η θέση».

COMMENTS
LATEST NEWS
00:03 ΣΠΟΡ

Ταε Κβον Ντο: Τρία ακόμη μετάλλια για την Ελλάδα στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα

00:00 EUROLEAGUE

Άξιος της μοίρας του -Αποκλεισμός ντροπή για τον Παναθηναϊκό

23:36 ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Ανακούφιση στη Γκενκ για Καρέτσα

23:20 EUROLEAGUE

Αταμάν: «Στο πρώτο μέρος με τον Σορτς παίζαμε στην επίθεση τέσσερις εναντίον πέντε»

23:13 SUPER LEAGUE

ΠΑΟΚ – ΑΕΚ, Νίκολιτς: «Θέλω την ίδια νοοτροπία και απέναντι στον Ολυμπιακό»

22:59 SUPER LEAGUE

ΑΕΚ: Πρόβλημα στον μηνίσκο ο Γκατσίνοβιτς – Θα κάνει επέμβαση, ο χρόνος απουσίας του

22:37 SUPER LEAGUE

Τα highlights του ΠΑΟΚ – ΑΕΚ

22:30 SUPER LEAGUE

Μεντιλίμπαρ: «Δεν σκοράραμε όσο έπρεπε – Η ΑΕΚ δε θα μας χαριστεί»

22:17 EUROLEAGUE

Βαλένθια - Παναθηναϊκός: «Συναγερμός» με Φαρίντ, αποχώρησε με πρόβλημα στο γόνατο

21:57 SUPER LEAGUE

Μπενίτεθ: «Δεχτήκαμε γκολ σε μια φάση που θα αναλυθεί πολύ»

21:40 SUPER LEAGUE

Βαθμολογία Stoiximan Super League: Δεύτερος ο Ολυμπιακός και όλα ανοιχτά για ΠΑΟΚ

21:39 EUROLEAGUE

LIVE Βαλένθια - Παναθηναϊκός

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Newsbomb.gr Queen.gr Gossip-tv.gr astrology.gr
ΜΕΛΟΣ ened Monetized by DPG Digital Media Group
©2011-2026 Onsports.gr - All rights reserved
photo
Δείτε τη λίστα σας