Αταμάν: «Στο πρώτο μέρος με τον Σορτς παίζαμε στην επίθεση τέσσερις εναντίον πέντε»
Έξαλλος ο τεχνικός του Παναθηναϊκού με την απόδοση του Τι Τζέι Σροτς στο πρώτο μέρος.
Κατά την ανάπαυλα ο Εργκίν Αταμάν ανέφερε πως θα χρησιμοποιήσει τον Τολιόπουλο στο δεύτερο μέρος καθώς όσο έπαιζε ο Σορτς, το τριφύλλι έκανε επίθεση με παίκτη λιγότερο.
Η δήλωση του Αταμάν: “Στο δεύτερο μέρος θα χρησιμοποιήσουμε περισσότερο τον Τολιόπουλο στην επίθεση. Στο πρώτο μέρος με τον Σορτς παίζαμε στην επίθεση τέσσερις εναντίον πέντε“.