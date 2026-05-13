Αταμάν: «Στο πρώτο μέρος με τον Σορτς παίζαμε στην επίθεση τέσσερις εναντίον πέντε»

Κατά την ανάπαυλα ο Εργκίν Αταμάν ανέφερε πως θα χρησιμοποιήσει τον Τολιόπουλο στο δεύτερο μέρος καθώς όσο έπαιζε ο Σορτς, το τριφύλλι έκανε επίθεση με παίκτη λιγότερο.

Η δήλωση του Αταμάν: “Στο δεύτερο μέρος θα χρησιμοποιήσουμε περισσότερο τον Τολιόπουλο στην επίθεση. Στο πρώτο μέρος με τον Σορτς παίζαμε στην επίθεση τέσσερις εναντίον πέντε“.