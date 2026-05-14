Ταε Κβον Ντο: Τρία ακόμη μετάλλια για την Ελλάδα στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα
Η ελληνική αποστολή συνέχισε τις σπουδαίες εμφανίσεις στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα, κατακτώντας τρία ακόμη μετάλλια με τους Γιάννη Παπαδόπουλο, Κώστα Δημητρόπουλο και Μαγδαληνή Κλακάλα, ανεβάζοντας συνολικά τη συγκομιδή της χώρας στα τέσσερα μετάλλια στη διοργάνωση.
Ο Γιάννης Παπαδόπουλος ξεχώρισε στην κατηγορία των -58 κιλών, φτάνοντας μία ανάσα από την πρόκριση στον τελικό. Ο Έλληνας αθλητής ηττήθηκε στις λεπτομέρειες με 2-1 από τον Ιταλό Τουιάρ στον ημιτελικό, δεχόμενος το καθοριστικό σημείο στα τελευταία δευτερόλεπτα της αναμέτρησης. Μέχρι την πορεία του στην τετράδα είχε αποκλείσει τον Γάλλο Νγκαϊντέ με 2-0 και τον Ούγγρο Σελίν με 2-1.
Εξαιρετική ήταν και η παρουσία του Γιάννη Παπαδόπουλου στην κατηγορία των -80 κιλών. Στη φάση των «16» επικράτησε του Πορτογάλου Μαριτίμο με 2-0, ενώ στα προημιτελικά νίκησε τον Ισλανδό Σιγκουργιόνσον με 2-1, εξασφαλίζοντας μετάλλιο για την Ελλάδα. Στον ημιτελικό αντιμετώπισε τον Ουκρανό Χουρνόφ, από τον οποίο ηττήθηκε με 2-0, κατακτώντας το χάλκινο μετάλλιο.
Στα -53 κιλά γυναικών, η Μαγδαληνή Κλακάλα συνέχισε τις εντυπωσιακές εμφανίσεις της σε διεθνές επίπεδο. Η Ελληνίδα πρωταθλήτρια νίκησε αρχικά τη Φινλανδή Σουσιλουότο με 2-0 και ακολούθησε νέα νίκη με το ίδιο σκορ απέναντι στη Γερμανίδα Ασίμι στα προημιτελικά. Στον ημιτελικό απέναντι στην Τουρκάλα Καβουράτ πάλεψε μέχρι τέλους, όμως γνώρισε την ήττα με 2-0, κατακτώντας το χάλκινο μετάλλιο.
Με αυτά τα αποτελέσματα, η Ελλάδα ολοκλήρωσε μία εξαιρετική ημέρα στη διοργάνωση, φτάνοντας συνολικά τα τέσσερα μετάλλια, μετά και το χρυσό που είχε κατακτήσει η Στέλλα Μαρεντάκη την πρώτη ημέρα των αγώνων.