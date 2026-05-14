Ταε Κβον Ντο: Τρία ακόμη μετάλλια για την Ελλάδα στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα

Σπουδαία εμφάνιση πραγματοποίησε η ελληνική αποστολή στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα, με τους Γιάννη Παπαδόπουλο, Κώστα Δημητρόπουλο και Μαγδαληνή Κλακάλα να ανεβαίνουν στο βάθρο των νικητών, χαρίζοντας νέα μετάλλια στη χώρα μας.

Ο Γιάννης Παπαδόπουλος ξεχώρισε στην κατηγορία των -58 κιλών, φτάνοντας μία ανάσα από την πρόκριση στον τελικό. Ο Έλληνας αθλητής ηττήθηκε στις λεπτομέρειες με 2-1 από τον Ιταλό Τουιάρ στον ημιτελικό, δεχόμενος το καθοριστικό σημείο στα τελευταία δευτερόλεπτα της αναμέτρησης. Μέχρι την πορεία του στην τετράδα είχε αποκλείσει τον Γάλλο Νγκαϊντέ με 2-0 και τον Ούγγρο Σελίν με 2-1.

Εξαιρετική ήταν και η παρουσία του Γιάννη Παπαδόπουλου στην κατηγορία των -80 κιλών. Στη φάση των «16» επικράτησε του Πορτογάλου Μαριτίμο με 2-0, ενώ στα προημιτελικά νίκησε τον Ισλανδό Σιγκουργιόνσον με 2-1, εξασφαλίζοντας μετάλλιο για την Ελλάδα. Στον ημιτελικό αντιμετώπισε τον Ουκρανό Χουρνόφ, από τον οποίο ηττήθηκε με 2-0, κατακτώντας το χάλκινο μετάλλιο.

Στα -53 κιλά γυναικών, η Μαγδαληνή Κλακάλα συνέχισε τις εντυπωσιακές εμφανίσεις της σε διεθνές επίπεδο. Η Ελληνίδα πρωταθλήτρια νίκησε αρχικά τη Φινλανδή Σουσιλουότο με 2-0 και ακολούθησε νέα νίκη με το ίδιο σκορ απέναντι στη Γερμανίδα Ασίμι στα προημιτελικά. Στον ημιτελικό απέναντι στην Τουρκάλα Καβουράτ πάλεψε μέχρι τέλους, όμως γνώρισε την ήττα με 2-0, κατακτώντας το χάλκινο μετάλλιο.

Με αυτά τα αποτελέσματα, η Ελλάδα ολοκλήρωσε μία εξαιρετική ημέρα στη διοργάνωση, φτάνοντας συνολικά τα τέσσερα μετάλλια, μετά και το χρυσό που είχε κατακτήσει η Στέλλα Μαρεντάκη την πρώτη ημέρα των αγώνων.