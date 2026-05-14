Απογοήτευση ο Παναθηναϊκός, απογοήτευση και ο Αταμάν
Ο τεχνικός του Παναθηναϊκού που φέρει μεγάλο μέρος της ευθύνης για την εικόνα και τον αποκλεισμό του «τριφυλλιού» έβαλε τέλος σε ένα εξαιρετικό σερί του.
Πολύ δύσκολο βράδυ το αποψινό για τον Παναθηναϊκό μετά από τον οδυνηρό αποκλεισμό από τη βαλένθια, με τον Εργκίν Αταμάν να βάζει τέλος σε ενα εξαιρετικό του σερί, γνωρίζοντας την ήττα για πρώτη φορά σε Game 5.
Αναλυτικά:
2025-26: Βαλένθια – Παναθηναϊκός 81-64
2024-25: Παναθηναϊκός – Εφές 75-67
2023-24: Παναθηναϊκός – Μακάμπι Τελ Αβίβ 81-72
2020-21: Εφές – Ρεάλ 88-83
2018-19: Εφές – Μπαρτσελόνα 75-68