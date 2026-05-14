Απογοήτευση ο Παναθηναϊκός, απογοήτευση και ο Αταμάν

Πολύ δύσκολο βράδυ το αποψινό για τον Παναθηναϊκό μετά από τον οδυνηρό αποκλεισμό από τη βαλένθια, με τον Εργκίν Αταμάν να βάζει τέλος σε ενα εξαιρετικό του σερί, γνωρίζοντας την ήττα για πρώτη φορά σε Game 5.

Αναλυτικά:

2025-26: Βαλένθια – Παναθηναϊκός 81-64

2024-25: Παναθηναϊκός – Εφές 75-67

2023-24: Παναθηναϊκός – Μακάμπι Τελ Αβίβ 81-72

2020-21: Εφές – Ρεάλ 88-83

2018-19: Εφές – Μπαρτσελόνα 75-68