Ανακούφιση στη Γκενκ για Καρέτσα

Ανακούφιση επικρατεί στις τάξεις της Γκενκ μετά τον τραυματισμό του Κωνσταντίνου Καρέτσα στην αναμέτρηση απέναντι στη Βέστερλο.

Ο 18χρονος Έλληνας εξτρέμ αποχώρησε από τον αγωνιστικό χώρο εμφανώς επηρεασμένος και με δάκρυα στα μάτια, προκαλώντας ανησυχία στο στρατόπεδο της βελγικής ομάδας ενόψει της συνέχειας της σεζόν.

Ωστόσο, η Γκενκ ενημέρωσε μέσω ανακοίνωσης πως οι εξετάσεις στις οποίες υποβλήθηκε ο νεαρός ποδοσφαιριστής ήταν «καθαρές», με το πρόβλημα να εντοπίζεται τελικά στον αστράγαλο και όχι στο γόνατο, όπως είχε αρχικά φοβηθεί το ιατρικό επιτελείο.

Οι άνθρωποι του συλλόγου συνεχίζουν να παρακολουθούν καθημερινά την κατάσταση του Καρέτσα, με στόχο να επιστρέψει σύντομα σε κανονικούς ρυθμούς και να είναι διαθέσιμος για την αναμέτρηση απέναντι στη Σταντάρ Λιέγης.

Παράλληλα, όλα δείχνουν πως ο ταλαντούχος άσος θα βρίσκεται κανονικά στη διάθεση του Ιβάν Γιοβάνοβιτς για τα φιλικά της Εθνικής Ελλάδας τον Ιούνιο.