ΑΕΚ: Στο Μουσείο Ιστορίας της «Ένωσης» η φανέλα του Ζοάο Μάριο μετά το γκολ τίτλου

Η φανέλα που φόρεσε ο Ζοάο Μάριο στο ντέρμπι με τον Παναθηναϊκό θα πάρει θέση στο Μουσείο Ιστορίας της ΑΕΚ, μετά το γκολ που χάρισε το πρωτάθλημα στην «Ένωση».

Βαγγέλης Πάτας

Η ΑΕΚ πανηγυρίζει από το βράδυ της Κυριακής (10/05) την κατάκτηση του 14ου πρωταθλήματος της ιστορίας της και μία από τις πιο ιστορικές στιγμές της φετινής σεζόν θα αποκτήσει ξεχωριστή θέση στο Μουσείο της ομάδας.

Η φανέλα του Ζοάο Μάριο από το ντέρμπι απέναντι στον Παναθηναϊκό αναμένεται να τοποθετηθεί στο Μουσείο της ΑΕΚ στην Allwyn Arena, μετά το καθοριστικό γκολ που σημείωσε ο Πορτογάλος μεσοεπιθετικός στις καθυστερήσεις της αναμέτρησης.

Ο Ζοάο Μάριο πέρασε ως αλλαγή στο παιχνίδι και στο 90+3’, έπειτα από ασίστ του Λούκα Γιόβιτς, πέτυχε το τέρμα που διαμόρφωσε το 2-1 και χάρισε στην «Ένωση» τον τίτλο της Super League.

Η φανέλα του Πορτογάλου απέκτησε ιδιαίτερη αξία κι ως τούτου θα αποτελέσει πλέον μέρος της κιτρινόμαυρης ιστορίας, κάτι που προανήγγειλε και η επίσημη σελίδα του Μουσείου της ΑΕΚ μέσω σχετικής ανάρτησης στο Facebook.

