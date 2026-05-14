Ρεάλ Μαδρίτης: Συμφώνησε με τον Φλορεντίνο Πέρεθ ο Αλβάρο Αρμπελόα

Με τη γραμμή και τον τόνο που έδωσε ο πρόεδρος της Ρεάλ Μαδρίτης Φλορεντίνο Πέρεθ, συντάχθηκε πλήρως και ο προπονητής της ομάδας, Άλβαρο Αρμπελόα. Ρωτήθηκε εάν από τη Ρεάλ «κλάπηκαν επτά τίτλοι La Liga», όπως ισχυρίστηκε ο Πέρεθ, απαντώντας: «φυσικά», στη συνέντευξη Τύπου πριν από τον αγώνα της Πέμπτης (14/5) εναντίον της Οβιέδο.

«Δεν είμαι εδώ για να σχολιάσω τη συνέντευξη Τύπου του προέδρου. Οποιοσδήποτε οπαδός της Ρεάλ Μαδρίτης τον άκουσε θα συμφωνήσει ότι θα πρέπει να υπερασπιστεί τα συμφέροντα των μελών του και ότι ο σύλλογος αντιμετωπίζεται διαφορετικά από άλλους συλλόγους σε όλο τον κόσμο», πρόσθεσε ο Αρμπελόα.

Όσο για τους επτά τίτλους πρωταθλήματος που ο Φλορεντίνο ισχυρίζεται ότι κλάπηκαν από τη Ρεάλ Μαδρίτης: «Όλοι γνωρίζουμε τι έχει συμβεί τα τελευταία 20 χρόνια. Είμαι σίγουρος όμως ότι υπάρχουν και πράγματα που δεν γνωρίζουμε. Φαίνεται απίστευτο ότι μόνο η Ρεάλ Μαδρίτης θέλει να υπερασπιστεί το κράτος δικαίου στο ποδόσφαιρο. Είναι ένα συναίσθημα που συμμερίζονται όλοι οι οπαδοί μας.

Τα διπλά μέτρα και σταθμά υπήρχαν πάντα. Δεν μπορούμε να αρνηθούμε ότι δεν έχουμε κερδίσει τίτλο για δύο χρόνια. Πόσες ομάδες έχουν μείνει χωρίς τίτλο για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα;» αναρωτήθηκε, σχετικά με την φερόμενη μεροληπτική μεταχείριση που επιφυλάσσεται στη Ρεάλ Μαδρίτης.

«Πόσες ομάδες έχουν κερδίσει τα Ευρωπαϊκά Κύπελλα που έχουμε κερδίσει εμείς τα τελευταία χρόνια; Νομίζω ότι οι οπαδοί δεν είναι ηλίθιοι. Αυτό που τους πληγώνει είναι η καθημερινή κακομεταχείριση από τόσους πολλούς ανθρώπους».