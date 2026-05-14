Δημήτρης Γιαννακόπουλος: «Η πίκρα με πίκρα περνάει - Ξέρουμε να γυρίζουμε»

Με ανάρτησή του στα social media, ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος τοποθετήθηκε για τον αποκλεισμό του Παναθηναϊκού AKTOR από το Final 4 της Euroleague.

Οι «πράσινοι» δεν κατάφεραν να πάρουν την πρόκριση, γνωρίζοντας την ήττα στη Βαλένθια στο Game 5 της σειράς, με αποτέλεσμα να ολοκληρωθεί εκεί η φετινή ευρωπαϊκή τους πορεία.

Λίγες ώρες μετά το τέλος της αναμέτρησης, ο ισχυρός άνδρας της ΚΑΕ Παναθηναϊκός Aktor εξέφρασε την απογοήτευσή του μέσω Instagram, στέλνοντας παράλληλα μήνυμα για την επόμενη ημέρα της ομάδας.

«Να σου πω όμως κάτι, η πίκρα με πίκρα περνάει. Από αυτές τις πίκρες έχουμε φάει πολλές, ξέρουμε να γυρίζουμε», ανέφερε χαρακτηριστικά ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος.