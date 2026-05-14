· Παναθηναϊκός

Δημήτρης Γιαννακόπουλος: «Η πίκρα με πίκρα περνάει - Ξέρουμε να γυρίζουμε»

Ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος εξέφρασε την απογοήτευσή του για τον αποκλεισμό του Παναθηναϊκού AKTOR, στέλνοντας παράλληλα μήνυμα επιστροφής και αντίδρασης.

Δημήτρης Γιαννακόπουλος: «Η πίκρα με πίκρα περνάει - Ξέρουμε να γυρίζουμε»
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Με ανάρτησή του στα social media, ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος τοποθετήθηκε για τον αποκλεισμό του Παναθηναϊκού AKTOR από το Final 4 της Euroleague.

Οι «πράσινοι» δεν κατάφεραν να πάρουν την πρόκριση, γνωρίζοντας την ήττα στη Βαλένθια στο Game 5 της σειράς, με αποτέλεσμα να ολοκληρωθεί εκεί η φετινή ευρωπαϊκή τους πορεία.

Λίγες ώρες μετά το τέλος της αναμέτρησης, ο ισχυρός άνδρας της ΚΑΕ Παναθηναϊκός Aktor εξέφρασε την απογοήτευσή του μέσω Instagram, στέλνοντας παράλληλα μήνυμα για την επόμενη ημέρα της ομάδας.

«Να σου πω όμως κάτι, η πίκρα με πίκρα περνάει. Από αυτές τις πίκρες έχουμε φάει πολλές, ξέρουμε να γυρίζουμε», ανέφερε χαρακτηριστικά ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος.

COMMENTS
LATEST NEWS
09:28 GREEK BASKET LEAGUE

ΑΕΚ - Άρης: Πρώτη «μάχη» στα playoffs της Greek Basketball League - Η ώρα και το κανάλι

09:14 SUPER LEAGUE

Ολυμπιακός: Αγωνία για Έσε ενόψει ΑΕΚ

08:59 NBA

NBA playoffs: Πλησιάζουν στους τελικούς της Ανατολής οι Καβαλίερς

08:46 STORIES

Τα πρωτοσέλιδα των αθλητικών εφημερίδων της ημέρας (14/05) - «Κάζο»

08:32 EUROLEAGUE

Δημήτρης Γιαννακόπουλος: «Η πίκρα με πίκρα περνάει - Ξέρουμε να γυρίζουμε»

08:15 SUPER LEAGUE

AEK: Η «Ένωση» συμπλήρωσε 200 ημέρες αήττητη στη Super League – 23 ματς και 9 ντέρμπι αήττητη!

07:43 ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Ρεάλ Μαδρίτης: Συμφώνησε με τον Φλορεντίνο Πέρεθ ο Αλβάρο Αρμπελόα

05:07 ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

Κομισιόν: Εγκρίθηκε σχεδιασμός για ευκολότερα διασυνοριακά ταξίδια σε όλη την Ευρώπη

02:21 GREEK BASKET LEAGUE

Προμηθέας: Παρελθόν και επίσημα ο Μάριος Μπατής

00:57 EUROLEAGUE

Αταμάν: «Αν τα κριτήρια της διαιτησίας είναι ίδια στο Final Four, η Βαλένθια θα πάρει Euroleague»

00:35 EUROLEAGUE

Παναθηναϊκός, Λεσόρ: «Ήμασταν απροετοίμαστοι για ένα τέτοιο παιχνίδι»

00:33 EUROLEAGUE

Αταμάν: «Επιθετικά παίξαμε άθλια – Ίσως ήταν το στρες…»

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Newsbomb.gr Queen.gr Gossip-tv.gr astrology.gr
ΜΕΛΟΣ ened Monetized by DPG Digital Media Group
©2011-2026 Onsports.gr - All rights reserved
photo
Δείτε τη λίστα σας