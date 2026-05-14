· Ολυμπιακός

Ολυμπιακός: Αγωνία για Έσε ενόψει ΑΕΚ

Ο Σαντιάγκο Έσε αποχώρησε τραυματίας από το ντέρμπι με τον Παναθηναϊκό, με τον Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ να περιμένει τα αποτελέσματα των εξετάσεων.

Πρόβλημα τραυματισμού προέκυψε στον Ολυμπιακό με τον Σαντιάγκο Έσε, ο οποίος δεν κατάφερε να ολοκληρώσει το ντέρμπι απέναντι στον Παναθηναϊκό.

Ο Αργεντινός μέσος δέχθηκε χτύπημα στο πόδι κατά τη διάρκεια του πρώτου ημιχρόνου και τελικά αποχώρησε από την αναμέτρηση στο 37ο λεπτό, δίνοντας τη θέση του στον Σιπιόνι.

Στον Ολυμπιακό περιμένουν πλέον τα αποτελέσματα των ιατρικών εξετάσεων, στις οποίες θα υποβληθεί ο ποδοσφαιριστής, ώστε να διαπιστωθεί το μέγεθος του προβλήματος.

Ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ θέλει να γνωρίζει άμεσα την κατάσταση του Έσε, ενόψει του σημαντικού εκτός έδρας αγώνα με την ΑΕΚ στη Νέα Φιλαδέλφεια την Κυριακή.

