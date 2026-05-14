ΑΕΚ - Άρης: Πρώτη «μάχη» στα playoffs της Greek Basketball League - Η ώρα και το κανάλι

Με την αναμέτρηση ανάμεσα στην ΑΕΚ και τον Άρη Betsson συνεχίζεται η δράση στα playoffs της Stoiximan GBL την Πέμπτη (14/05).

Το πρώτο παιχνίδι της σειράς θα διεξαχθεί στη SUNEL Arena, με το τζάμπολ να είναι προγραμματισμένο για τις 19:00 και τηλεοπτική μετάδοση από την ΕΡΤ2 Σπορ.

Η ΑΕΚ μπαίνει στη σειρά έχοντας το πλεονέκτημα έδρας, καθώς ολοκλήρωσε την κανονική διάρκεια του πρωταθλήματος στην τέταρτη θέση, ενώ ο Άρης Betsson τερμάτισε πέμπτος.

Η δεύτερη αναμέτρηση των δύο ομάδων θα πραγματοποιηθεί στο Αλεξάνδρειο στις 17 Μαΐου στις 17:30, ενώ εφόσον χρειαστεί τρίτο παιχνίδι, αυτό θα διεξαχθεί στις 25 Μαΐου στις 19:00.

Συνοπτικά, το πρόγραμμα της σειράς:

Πέμπτη 14 Μαΐου

19:00 ΑΕΚ - Άρης Betsson

Κυριακή 17 Μαΐου

17:30 Άρης Betsson - ΑΕΚ

Δευτέρα 25 Μαΐου

19:00 ΑΕΚ - Άρης Betsson (αν χρειαστεί)