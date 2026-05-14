ΑΕΚ - Άρης: Πρώτη «μάχη» στα playoffs της Greek Basketball League - Η ώρα και το κανάλι

Η ΑΕΚ υποδέχεται τον Άρη Betsson στον πρώτο προημιτελικό της Stoiximan GBL, με την Ένωση να έχει το πλεονέκτημα έδρας στη σειρά.

Με την αναμέτρηση ανάμεσα στην ΑΕΚ και τον Άρη Betsson συνεχίζεται η δράση στα playoffs της Stoiximan GBL την Πέμπτη (14/05).

Το πρώτο παιχνίδι της σειράς θα διεξαχθεί στη SUNEL Arena, με το τζάμπολ να είναι προγραμματισμένο για τις 19:00 και τηλεοπτική μετάδοση από την ΕΡΤ2 Σπορ.

Η ΑΕΚ μπαίνει στη σειρά έχοντας το πλεονέκτημα έδρας, καθώς ολοκλήρωσε την κανονική διάρκεια του πρωταθλήματος στην τέταρτη θέση, ενώ ο Άρης Betsson τερμάτισε πέμπτος.

Η δεύτερη αναμέτρηση των δύο ομάδων θα πραγματοποιηθεί στο Αλεξάνδρειο στις 17 Μαΐου στις 17:30, ενώ εφόσον χρειαστεί τρίτο παιχνίδι, αυτό θα διεξαχθεί στις 25 Μαΐου στις 19:00.

Συνοπτικά, το πρόγραμμα της σειράς:

Πέμπτη 14 Μαΐου

19:00 ΑΕΚ - Άρης Betsson

Κυριακή 17 Μαΐου

17:30 Άρης Betsson - ΑΕΚ

Δευτέρα 25 Μαΐου

19:00 ΑΕΚ - Άρης Betsson (αν χρειαστεί)

