Χειρουργείο για τον Γκίντι

Οι Σικάγο Μπουλς ενημέρωσαν ότι ο Τζος Γκίντι υποβλήθηκε σε αρθροσκόπηση στον δεξιό αστράγαλο, με τον 23χρονο να αναμένεται να μείνει εκτός δράσης για περίπου τρεις μήνες και να επιστρέφει στην έναρξη του training camp.

Ο 23χρονος γκαρντ ολοκλήρωσε τη φετινή σεζόν με 17 πόντους, 9,1 ασίστ και 8,3 ριμπάουντ κατά μέσο όρο. Ωστόσο, οι τραυματισμοί περιόρισαν τη συμμετοχή του στα 54 παιχνίδια.