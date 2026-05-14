Χειρουργείο για τον Γκίντι

Ο Τζος Γκίντι των Σικάγο Μπουλς υποβλήθηκε σε χειρουργική επέμβαση και σύμφωνα με τις πρώτες εκτιμήσεις θα μείνει εκτός για τρεις μήνες. 

Οι Σικάγο Μπουλς ενημέρωσαν ότι ο Τζος Γκίντι υποβλήθηκε σε αρθροσκόπηση στον δεξιό αστράγαλο, με τον 23χρονο να αναμένεται να μείνει εκτός δράσης για περίπου τρεις μήνες και να επιστρέφει στην έναρξη του training camp.

Ο 23χρονος γκαρντ ολοκλήρωσε τη φετινή σεζόν με 17 πόντους, 9,1 ασίστ και 8,3 ριμπάουντ κατά μέσο όρο. Ωστόσο, οι τραυματισμοί περιόρισαν τη συμμετοχή του στα 54 παιχνίδια.

