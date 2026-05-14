Ναβάρο για… αντι-Πασκουάλ στη Μπαρτσελόνα

Πληθαίνουν οι φήμες στην Ισπανία που θέλουν τον τεχνικό της Μάλαγα για αντικαταστάτη του Ισπανού τεχνικού.

Κάθε μέρα που περνάει παρουσιάζονται στον ισπανικό τύπο όλο και περισσότερες πληροφορίες που θέλουν τον Τσάβι Πασκουάλ να μη συνεχίζει στον πάγκο της Μπαρτσελόνα, έχοντας μάλιστα ήδη στα χέρια του προτάσεις από διάφορες ομάδες της Euroleague.

Έτσι, σε περίπτωση που τα σενάρια επιβεβαιωθούν, οι «Καλανοί» θα χρειαστεί να εξετάσουν άμεσα τις εναλλακτικές τους για τη διαδοχή του.

Σύμφωνα με ισπανικό δημοσίευμα, η Μπαρτσελόνα εξετάζει τον πολλά υποσχόμενο Ίμπον Ναβάρο, ο οποίος όμως συνδέεται με συμβόλαιο με την Ουνικάχα Μάλαγα μέχρι το 2027.

Σύμφωνα με την ίδια πηγή, οι Ισπανοί επιθυμούν την επέκταση του συμβολαίου του, καθώς η FIBA σε συνεργασία με το NBA εξετάζουν τη δημιουργία της νέας λίγκας (το NBA Europe) και η Μάλαγα θα μπορούσε κάλλιστα να έχει πρωταγωνιστικό ρόλο.

